Meditazione mindfulness, al via il corso online della Dottoressa Marilisa Ruini

L'attuale emergenza sanitaria ci espone a svariati fattori di stress che possono portare allo sviluppo di numerosi e sgraditi sintomi psicofisici e stati di malessere. Le recenti ricerche mostrano la meditazione basata sulla mindfulness come un intervento efficace nell’alleviare i sintomi connessi allo stress ed evidenziano significativi benefici per la salute e per il benessere. Attraverso la meditazione mindfulness si imparano metodi più adattivi di risposta agli stati mentali avversivi, focalizzandosi sul momento presente, senza giudicarsi, fino all’accettazione di essi.



La pratica continuativa della meditazione basata sulla mindfulness si è dimostrata efficace nella riduzione dello stress e delle patologie ad esso correlate, nel sollievo da sintomi fisici connessi a malattie organiche, nel supporto per la cura e per la prevenzione di patologie come, ad esempio, disturbi del sonno, dell’alimentazione, da attacchi di panico, e, in generale, nella promozione di profondi e positivi cambiamenti dell’atteggiamento, del comportamento e della percezione di se stessi, degli altri e del mondo.

Martedì 23 febbraio, a partire dalle 19.30 verrà presentato il Corso base di Mindfulness in 4 settimane che si svolgerà on line, con un primo approccio alla pratica. La partecipazione all'incontro di presentazione è gratuita e propedeutica per l'eventuale adesione al Corso di introduzione alla Mindfulness che si svolgerà in 4 incontri online a marzo, tutti i martedì dalle 19.30 alle 21.15. Per partecipare all’incontro, gratuito, di presentazione occorre iscriversi entro il 22 febbraio tramite mail a vivimindfulness@gmail.com oppure telefonare alla Dott.ssa Marilisa Ruini 3332731764.

Nel corso delle prime 4 settimane grazie alla pratica della Mindfulness si imparerà a: ridurre lo stress; relazionarsi al corpo in modo diretto e in maggiore armonia con la mente; essere meno distratti e più concentrati; sviluppare consapevolezza, apertura e gentilezza ridurre lo stress, riunire corpo e mente, coltivare un atteggiamento non giudicante, essere meno distratti e più concentrati e sviluppare consapevolezza, apertura e gentilezza.

Le neuroscienze dimostrano che per più del 70% del tempo, siamo distratti in qualche pensiero e facciamo le cose in modo automatico e spesso reattivo. Essere presenti, vivere pienamente il "qui e ora", cambia la qualità della nostra vita.

La partecipazione avverrà attraverso "Meet" (piattaforma di Google), accessibile da computer, tablet e smartphone.

Per leggere e scaricare la brochure con il programma completo visitare il sito web di Marilisa Ruini - Psicologa Sassuolo.