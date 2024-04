Dalla scuola di Polizia un corso di difesa personale femminile

A grande richiesta, la Scuola interregionale di Polizia Locale avvierà anche nei mesi di maggio e giugno corsi teorici e pratici di Difesa Personale Femminile, della durata di 10 ore, con lo scopo di aiutare il pubblico femminile a potenziare il proprio livello percettivo, a conoscere e prevenire le situazioni di pericolo e ad acquisire maggiore sicurezza per vivere in modo più consapevole lo spazio urbano. Il corso si terrà a Modena, presso la Scuola Interregionale di Polizia Locale in Via Busani, 14.

Il corso affronterà le seguenti tematiche: ??scopo della difesa personale, accortezze per prevenire situazioni di pericolo e borseggi, tecniche di difesa personale, tecniche di divincolo e fuga, aspetti normativi della legittima difesa, il concetto di armi improprie e uso di oggetti comuni per la difesa personale, cenni sull'utilizzo dello Spray Oleoresin Capsicum e cenni sullo Stalking.

Per maggiori informazioni contattare la Scuola Interregionale di Polizia Locale: tel - 059/285135; e- mail: segreteria@scuolapolizialocale.it, referente: dottoressa Giorgia Rossi.