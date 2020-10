Corso pratico di meditazione, arriva a Carpi "La psicologia dello yoga"

Il corso pratico di meditazione "La psicologia dello Yoga", che si terrà a Carpi con 12 incontri dal 30 settembre al 16 dicembre, offre una prospettiva nuova basata sulla tradizionale saggezza dello yoga.

L'obiettivo del corso è imparare a conoscersi meglio e per costruire in positivo la propria vita. Ogni partecipante sarà guidato, passo dopo passo, alla scoperta dei meccanismi della psiche, per imparare a riconoscere ciò che lo separa dalla felicità.

Questi i titoli degli incontri:

Tutta la scienza del mondo non basta per capire se stessi

Che cos’è il subconscio e dove si trova

Come nasce veramente un trauma

Come funziona la personalità

Noi siamo il nostro pensiero

Impariamo a conoscerci

Prendiamo contatto con ciò che ci fa soffrire

Comprendere i propri limiti

Accettarsi

Voglio guarire

La forza di cambiare

Amare la vita

Per ulteriori informazioni, contattare il numero telefonico 347 3930476.