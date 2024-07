Esperti del capello: a Modena il corso per diventare acconciatori professionisti qualificati

Da principianti a maestri del capello in poco più di 2 anni. Iniziare da zero una carriera nell’acconciatura è un obiettivo alla portata di tutti.

Per diventare parrucchiera, acconciatore o barber in saloni uomo e donna non serve solo il giusto mix di talento, precisione e creatività. Lavorare in maniera professionale significa essere in possesso della qualifica di acconciatore. Per questo a Modena ripartono presso l’academy Obiettivo Bellezza le iscrizioni per ottenere in 2 anni la qualifica necessaria per acceder al mondo lavorativo: dal piccolo salone nel proprio quartiere fino ai backstage di moda e spettacolo.

Nell'academy Obiettivo Bellezza gli aspiranti hairstylist troveranno phon, forbici, strumenti e cosmetici professionali a loro disposizione per esercitarsi continuamente in tagli e pieghe per uomo e donna.

Non mancheranno gli approfondimenti teorici: analisi tricologica, colorimetria, cosmetologia e igiene, senza dimenticare le basi di contabilità, gestione del salone, marketing e comunicazione.



Anche quest’anno i partecipanti di academy Obiettivo Bellezza potranno contare sulla bravura e sull’esperienza di docenti affermati come Flora Telloli, professionista nel campo della moda e della formazione.

Per perfezionare le proprie abilità nel campo del capello sono previsti inoltre due periodi di stage nei saloni della provincia di Modena.

Un taglio netto con il passato

«Un tempo bastavano pettine, phon e fantasia – spiega Mara Reggiani responsabile di Obiettivo Bellezza – Oggi, i nostri docenti preparano i futuri acconciatori in ogni aspetto del loro lavoro, dallo studio tricologico del capello alle strategie di marketing e promozione. Sono aspetti capaci di fare la differenza, sia sotto il punto di vista dell’affermazione professionale, sia sotto il punto di vista del successo economico e imprenditoriale».

Un nuovo corso in autunno

Il corso di qualifica di acconciatore è in programma a fine settembre. Le tutor dell’academy Obiettivo Bellezza sono sempre disponibili per fissare appuntamenti e visite conoscitive ai laboratori di acconciatura. Tutte le informazioni sono disponibili sulla scheda del corso di Modena.

Informazioni utili

Quando: dal 30/09/2024 al 30/07/2026 - durata 1800 ore

Dove: Academy Obiettivo Bellezza – Modena, Via Emilia Ovest, 693/B

Link: https://www.formart.it/obiettivo-bellezza/qualifica-acconciatore