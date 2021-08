Teatro, a Carpi un corso per giovani e adulti

Barbara Corradini presenta un nuovo corso di teatro per giovani e adulti, che si terrà a Carpi dal 27 settembre, ogni lunedì dalle 19.30 alle 21.30 c/o Circolo Cibeno Pile in via Lago d'Orta 6; per concludersi nel maggio 2022.

Il corso proporrà un lavoro sull'improvvisazione, sullo studio di scena e del personaggio e sul testo teatrale, e si svolgerà nel rispetto delle misure anti-Covid.

Per informazioni ed iscrizioni: dizionecomunicazione@gmail.com, oppure 338 4716113.

