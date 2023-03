Manuela Monari presenta a Modena il corso di yoga sciamanico

Torna a Modena il corso di yoga sciamanico di Manuela Monari.

"Dopo la grande partecipazione e l'entusiasmo della serata di presentazione, il corso è decollato a Modena!

Durante il percorso di yoga sciamanico è possibile sperimentare un ritorno alle origini, grazie ai rituali di guarigione, e al ricongiungimento con il Sacro, l'Estetica, la Bellezza e l'Amore che pervade il Tutto.



Cosa significa?

Lo yoga sciamanico è un potente veicolo che conduce alla realizzazione della propria vera Natura.

Esso possiede e incarna la straordinaria capacità di trasportarci nel nostro spazio interiore per un' auto esplorazione consapevole dove anche quelli che chiamiamo difetti, limiti, si trasformano nei nostri più potenti alleati.

Lo yoga sciamanico si esprime attraverso pratiche meravigliose che riguardano il risveglio dell’energia dormiente in ogni uomo: la “Kundalini”.

Quale è il fine?

Attraverso la pratica di sequenze fluide il corpo diventa flessibile e forte, ma non è solo questo, poiché non si tratta di uno sport.

Il fine è armonizzare mente, corpo, emozioni, una danza dello spirito. Offre grandi opportunità di pacificare vicende o esperienze dolorose che abbiamo vissuto, nell'apprendere come cambiare lo sguardo con cui le osserviamo e integriamo nel cammino.

La gioia non è attendere un futuro privo di avversità, ma è saper guardare gli eventi con nuovi occhi. "Imparare a danzare sotto la pioggia"! La gioia è qui e ora, in ogni istante e pervade la realtà. Basta cambiare il "metodo di pensiero".



Quali sono i benefici?

Riscoprirai la possibilità di andare oltre il condizionamento e l'addomesticamento per ritrovare energie, talenti e possibilità che fino dalla tua infanzia hai represso, un giorno dopo l'altro.

Incontrerai la tua creatività e la tua autenticità imparando ad amarti e ad esprimerti liberamente, al di là di ogni giudizio personale e sociale.

Grazie alla pratica ti sentirai parte dell’armonia cosmica generale, di un tutto che in realtà è già dentro di noi. E facendo questo conoscerai meglio te stesso le tue aspirazioni più vere e la direzione da seguire per una autentica qualità della vita.

Renderai il tuo corpo più forte e flessibile e la tua respirazione più profonda e consapevole.



Parola d'ordine?

Fiducia in se stessi, nella vita e negli eventi e la leggerezza dell'essere, in una realtà che se vista con gli occhi della creatività è densa di opportunità.

Abbiamo previsto 10 incontri, ogni quindici giorni, presso i Laboratori del Faro a Modena, una bellissima ed accogliente sala in Via dell'Artigianato 39. Ore 19:00.

Chiamami per ogni info, per sapere le altre date e per prenotare: 3474155690



Vi aspetto con Gioia!"

Conduce Manuela Monari, Counselor ad indirizzo Mindfulness e Transpersonale, Custode del Mantra Madre, Guida di Meditazione, Master Gong, Guida di Forest Therapy e Istruttrice di Yoga Sciamanico.