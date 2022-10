"Freud e il mondo che cambia", la rassegna di psicologia torna a Castelfranco

Dopo tre anni di incubazione, si riparte con l’undicesima edizione di Freud e il mondo che cambia, la rassegna divulgativa gratuita e aperta a tutti che affronta i temi del benessere psichico, del disagio e della cura con uno stile chiaro e fruibile.

La fortuna di questa rassegna, caratterizzata negli anni da una ottima partecipazione di pubblico e da una profondità rara nella discussione con i partecipanti, è stata premiata dalla International Psychoanalytical Assocation all’IPA in the Community Award 2021.

Oggi ripartiamo là dove tutto è iniziato quattordici anni fa, alla Biblioteca Comunale di Castelfranco Emilia, per affrontare i cambiamenti epocali che sono in atto in questo momento storico, fuori e dentro di noi.



In questo secondo incontro, che si terràalle ore 21.00,proporrà uno sguardo psicoanalitico sulle criticità globali che stiamo attraversando: pandemia, guerra, crisi economica, cambiamenti climatici. Quanto sta accadendo nel mondo e le ripercussioni di questo sulla vita quotidiana di tutti hanno delle inevitabili conseguenze sul funzionamento psichico, sulla qualità delle relazioni e della vita sociale: fatti che sollecitano, a volte traumaticamente, i nostri equilibri, generando ansie, timori, dubbi, incertezze, nuovi bisogni, insidiando la salute mentale di tante persone. L’esistenza di internet e dei social media concorre a definire queste difficoltà a livelli di particolare complessità e problematicità e, anche su questo, la psicoanalisi ha qualche cosa dire.