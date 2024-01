Cosplay on Ice, i personaggi di film, fumetti e videogiochi pattinano all'Accademia del Ghiaccio

Prezzo non disponibile

Li abbiamo già incontrati in pista e questa domenica, 21 Gennaio 2024 alle ore 16.00, i Cosplayers sono pronti per sfoggiare nuovamente i loro colorati costumi e interpretare personaggi di film, fumetti, anime e videogiochi presso l’Accademia Del Ghiaccio, la pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Roma. Un pomeriggio che divertirà tutti, adulti e bambini, che avranno l’occasione di pattinare insieme ai loro personaggi preferiti.

Per maggiori informazioni: info@divertiamo.com o 333 3404249 - 333 2396770 - 3318027431. L’Accademia del Ghiaccio rimarrà aperta al pubblico fino al 18 febbraio 2024. Il calendario completo degli spettacoli sul ghiaccio è disponibile su www.modenamoremio.it.