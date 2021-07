Mihaela Costea e gli archi della Filarmonica Toscanini per "Musiche sotto le stelle"

Prosegue domenica 11 luglio alle 21 nel Cortile del Melograno di Via dei Servi 21, Modena la rassegna “Musiche Sotto il Cielo” con gli Archi della Filarmonica Arturo Toscanini che si esibiranno guidati dalla violinista Mihaela Costea in un concerto evocativo di matrice romantica improntato sul virtuosismo violinistico e sulla forza accattivante della melodia, con brani celebri da Giuseppe Verdi, Jules Massenet, Paganini, Saint-Saëns.

Mihaela Costea dal 2000 ricopre il ruolo di primo violino di spalla e solista della Filarmonica Arturo Toscanini. Ha suonato come spalla dei primi violini nell’Orchestra Stanislavskij di Mosca, nella BBC Symphony, Royal Philharmonic, al Teatro San Carlo di Napoli, al Teatro alla Scala di Milano, nell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino; ha collaborato con illustri interpreti quali Yuri Temirkanov, Riccardo Muti, Mstislav Rostropovich, Itzhak Perlman, Lorin Maazel, Gidon Kremer, André Previn, Vladimir Jurowski, Fabio Luisi, Enrico Onofri, Federico Maria Sardelli.

Un assiduo impegno cameristico e solistico la porta ad affrontare i principali capolavori barocchi, classici, romantici e del repertorio del Novecento, con particolare attenzione ai Concerti per violino di Weill, Barber, Bernstein, Korngold, Corigliano e Castelnuovo Tedesco. Nella rassegna estiva Aemilia 2020 è stata il violino solista delle Stagioni di Vivaldi eseguite con grande successo in numerosi luoghi dell’Emilia-Romagna. Tra le incisioni, ricordiamo le due Rapsodie per violino e orchestra di Bartók con l’Orchestra della Fondazione Gulbenkian sotto la direzione di Lawrence Foster con il quale collabora assiduamente.

Biglietti 10€, con riduzione a 7€ per under 27 e over 65. Si possono acquistare in prevendita alla biglietteria del Teatro di Corso Canalgrande, online sul sito del teatro, o la sera stessa in loco un’ora prima dello spettacolo.

