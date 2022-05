Covid e maternità, una conferenza nella Giornata della Salute della Donna

Venerdì 20 maggio alle ore 17.00 presso l'Aula CSO.2 del Centro Servizi Didattici della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Unimore (in Via del Pozzo 71, a Modena) si terrà una conferenza - patrocinata da Unimore e OMCeO Modena - che tratta una tematica di grande attualità: prevenzione (vaccinazione), sorveglianza, parto, allattamento, rischio per feto e neonato, dal titolo "Covid e Maternità".

All'evento parteciperanno Alida Bertelli, Presidente Sezione Ammi di Modena, il Dott. Carlo Curatola, Presidente di OMCeO Modena, il Prof. Andrea Cossarizza, la Prof.ssa Cristina Mussini e il Prof. Fabio Facchinetti.