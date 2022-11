Crescentine d'Autunno sbarca a Sestola. Ci sarà anche la maxi crescentona

Crescentine d'Autunno è un nuovo evento che, domenica 6 novembre, si inserisce nella programmazione autunnale di Sestola. Un evento che è dedicato a uno dei prodotti più apprezzati e riconosciuti dai turisti ma a cui tutti i sestolesi sono strettamente legati: le crescentine. Saranno protagoniste negli stand dei circoli frazionali, condite in modo gustoso e per farvi fare un viaggio goloso nella tradizione dell'Appennino.

Inoltre in piazza della Vittoria sarà possibile assistere e assaggiare anche le crescentine cotte nelle tigelle nei camini da esterno. Una vera rarità. Oltre alle crescentine gli stand proporranno piatti tipici del territorio e della stagione come i ciacci di castagne, le frittelle di castagne, la polenta, i berlenghi e tanto altro!

E poi ancora: musica per le vie del paese, laboratori per bambini, sfogline in azione, mini fattoria in piazza Passerini... una giornata da trascorrere nel centro di Sestola tra divertimento e buon cibo!

Il programma

Ore 9.00 Ritrovo al Campanile (rientro ore 12:00). Escursione guidata in E-Bike tra le foglie d’autunno con Appennino Hikers. Info e prenotazioni entro il Venerdì 4/11 al nr. 327 3276898

Dalle ore 10.30 apertura stand gastronomici con specialità tipiche del territorio

Dalle ore 11.00 Musica itinerante con la band La Vaporiera

Alle ore 12.00 Sfogline in azione! Laboratorio di creazione del tortellino

Dalle ore 12.00 In Piazza della Vittoria. Dimostrazione dal vivo della produzione di una forma di Parmigiano Reggiano. A cura del Caseificio Il Casello

Dalle ore 12.00 Presso Piazza Barozzi. Maxi crescentona da record con tigellone da 1 metro. A cura del Circolo frazionale I Lupi di Vesale

Dalle ore 12.00 in Piazza della Vittoria. Cottura delle crescentine nelle tigelle nel camino . A cura del Circolo frazionale Roccaforte di Rocchetta Sandri

. A cura del Circolo frazionale Roccaforte di Rocchetta Sandri Alle ore 15.00 Laboratorio creativo per bambini (dai 4 anni) con Fanny Animazione “Creazione di mini tigelle in terracotta!”

Lungo le vie del centro mercatini delle tipicità locali e artigianato creativo. Negozi del Centro aperti per il vostro shopping d’Autunno! In piazza Passerini ci saranno inoltre giochi per bambini e la piccola fattoria con i pony. Apertura dei Musei della Rocca di Sestola con orario 10.30-13.00 e 15.00-18.00.