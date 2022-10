Disagio minorile e baby gang, CRI Talk al Forum Monzani

Sabato 22 ottobre, dalle 9 alle 12.30 presso BPER Banca Forum Monzani (Via Aristotele 33, Modena) il Comitato di Modena della Croce Rossa Italiana propone un CRI Talk, una conferenza dal titolo “DISAGIO MINORILE: PERICOLO BABY GANG? Capire – Trattare - Prevenire”.

All'evento interverranno: Laura De Fazio, criminologa, docente presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia; Paolo De Pascalis, Psicologo presso l’AUSL di Modena; Mario Paternoster, Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Modena; Gabriella Tomai, Presidente del Tribunale dei Minori di Bologna. L’incontro sarà moderato da Ettore Tazzioli, direttore di TRC Modena.

CRI si è impegnata ad offrire un momento di formazione, riflessione e dialogo con esperti sul tema, attraverso un approccio multidisciplinare che ne analizzi tutti gli aspetti (statistico, giuridico, psicologico, educativo, riabilitativo).

Si tratta di una imperdibile occasione per fare il punto sulla reale connotazione dei casi di disagio e devianza minorile verificatisi nel nostro territorio, per capire meglio la natura, l’origine e le caratteristiche di questo fenomeno, passaggio indispensabile per poter poi prendere misure adeguate di prevenzione e trattamento.