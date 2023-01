"Cronache dal paradiso", Serena Dandini ospite a Forum Eventi

Le estati trascorse da bambina nel giardino della villa di famiglia nel viterbese sono il paradiso perduto e il sogno di Serena Dandini, che sale sul palco di Forum Eventi, al Forum Monzani di Modena domenica 22 gennaio alle 17.30. Lo racconta la stessa scrittrice-conduttrice-autrice tv nel libro "Cronache dal paradiso" (Einaudi) in cui gli altri personaggi sono, come lei, a caccia di un luogo ideale o di un'utopia. I ricordi dell'autrice sono ciò che permette di passare dalla dimensione personale a quella collettiva, dall'immaginario a fatti realmente accaduti. E non c'è storia che non sia curiosa e unica: dall'artista "botanica" Margaret Mee, che ha cercato per tutta la vita un fiore raro, a Marcel Proust, che, quando assaggiava una madeleine, evocava le vacanze felici a Illiers-Combray, da zia Léonie. Da Jeanne Baret, esploratrice di piante, che nel ‘700, travestita da uomo, ha compiuto il giro del mondo, a Claude Monet, che ha dipinto senza sosta le ninfee della sua casa di Giverny. La presentazione del libro assume la forma di una vera e propria pièce teatrale, grazie alla partecipazione di Andrea Zalone e Germana Pasquero.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero con prenotazione consigliata sul sito www.forumguidomonzani.it. Gli appuntamenti sono visibili anche in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del BPER Banca Forum Monzani. Infoline: BPER Banca Forum Monzani, tel. 059 2021093.