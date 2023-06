“Cucina on the road” il libro della blogger Francesca Giovannini al Mercato Albinelli

Francesca Giovannini, blogger/viaggiatrice/ scrittrice con oltre 80mila followers su Instagram con il nickname di thebluebirdkitchen, sarà ospite martedì 13 giugno alle 19 al Mercato Albinelli di Modena. Giovannini presenterà il suo libro fresco di stampa “Cucina on the road”, uscito a maggio per Gribaudo edizioni.

“Cucina on the road” racconta come organizzare la cucina di un van, di un camper o di un luogo ristretto, senza sentire la mancanza di spazi più ampi. Parla di cibo, di viaggi, di come cambiare il modo di guardare alle risorse che abbiamo e che spesso diamo per scontate, e di come basterebbe molto meno di quello che pensiamo per cucinare, come per vivere. Produrre pochi rifiuti (un tema di strettissima attualità) è una priorità e fare scelte consapevoli permette di risparmiare tempo ed energie. Il libro è ricco di tecniche e consigli utili (utilizzare un colino anche come scolapasta o vaporiera), punti di vista, fotografie, appunti di viaggio e, naturalmente, ricette gustose e semplici da preparare. Per una cucina che dice no agli sprechi.

"Siamo orgogliosi di accogliere la presentazione del libro di Francesca Giovannini – sottolinea Andrea Solieri, presidente del Consorzio Mercato Albinelli – proprio perché si tratta di un volume che si inserisce nella filosofia del nostro mercato: prodotti di qualità, lotta agli sprechi alimentari, valorizzazione del territorio e della stagionalità"