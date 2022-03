"Domeniche INCarpi", cultura protagonista nella città dei Pio

Indirizzo non disponibile

E’ un programma denso di appuntamenti quello offerto il 6 marzo da “Domeniche INCarpi”, il ciclo con cui, la prima domenica del mese, gli Istituti culturali comunali propongono aperture straordinarie e iniziative per tutti i gusti e tutte le età.

Musei

Come tradizione, ingresso gratuito dalle ore 10 alle 18 (obbligatorie la prenotazione, la mascherina e la certificazione Covid rafforzata).

Mostra Habitus

Alle 16, visita guidata gratuita alla mostra “Habitus. Indossare la libertà”, allestita nei Musei, che proprio domenica 6 chiude i battenti: un’ultima occasione quindi per tuffarsi nella storia della moda attraverso un percorso espositivo con indumenti iconici che hanno contribuito all’emancipazione del costume sociale, dall’anticorsetto di Paul Poiret ai primi pantaloni creati da Coco Chanel per le donne, dalla minigonna agli hot pants, dal bikini ai jeans, dallo sportswear alla giacca destrutturata di Giorgio Armani, accompagnati da fotografie, video, musica (serve prenotazione ad hoc).

Biblioteca

Apertura straordinaria della biblioteca multimediale “Loria”, dalle ore 15 alle 19; e alle 18, nell’ambito della rassegna “Prima Stagione”, l’auditorium “Loria” ospiterà un incontro con la sceneggiatrice Maddalena Ravagli, co-autrice di fortunate serie tv come “ZeroZeroZero” e “Gomorra”, che approfondirà il profondo legame tra romanzi inchiesta e piccolo schermo, e i retroscena di serie hanno segnato il panorama italiano (obbligatorie mascherina FFP2 e certificazione Covid rafforzata).

Bambini

Aperture straordinarie anche della ludoteca “Il Castello dei Ragazzi” (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18) e della biblioteca “Il falco magico” (dalle ore 15 alle 19), che alle 16:30, nel Cortile d’Onore del Palazzo dei Pio, propone le “Storie della domenica”, letture per i più piccini a cura dei lettori volontari di “Nati per Leggere” (prenotazione obbligatoria al numero 059649988; oltre i 12 anni è necessaria certificazione Covid rafforzata; in caso di maltempo le letture si terranno dentro “Il Falco Magico”).

Teatro

Da ricordare infine che alle 16 in teatro, la stagione di prosa prevede l’ultima replica di “Il delitto di via dell’Orsina”, brillante commedia di Eugène Labiche interpretato da una compagnia d’eccellenza che annovera attori come Massimo Dapporto, Antonello Fassari e Susanna Marcomeni.