La Polisportiva Sacca compie mezzo secolo, sabato festa con le autorità

La polisportiva Sacca nel 2021 celebrerà il 50simo anniversario dell’atto costitutivo, in occasione di tale ricorrenza sono in serbo diverse iniziative che avranno la finalità di far diventare la sede attuale il centro di numerosi eventi, nel rispetto di tutte le norme anti assembramento. Ci aspettano serate di festa e di socialità ed occasioni per riflettere sulla nostra storia per prepararci al futuro.

“Viviamo Il 50simo non solo come un momento celebrativo ma come un imperdibile occasione per regalare al quartiere dove siamo collocati e alla città di Modena momenti di riflessioni sulle trasformazioni sociali in atto nel nostro territorio, e per regalare progetti che potranno essere utili al futuro del nostro territorio” è quanto dichiara il Presidente della Polisportiva Sacca Giancarlo Campana.

La Polisportiva di via Paltrinieri si enormemente trasformata vivendo a fasi alterne momenti di criticità e di crescita, adeguandosi e trasformandosi all’esigenze dei bisogni e delle necessità dei cittadini, da luogo di ritrovo dai pionieri che la crearono a vero centro multifunzioni sociali e culturali oltre che sportive come è attualmente.

Aggiunge il Presidente Campana “Oggi la polisportiva è diventata sede e luogo di numerose iniziative a carattere sociale, come quelle a sostegno di tante associazioni che si occupano d’inclusione e tra queste mi piace ricordare la Fondazione Hospice Modena Dignità per la vita - Cristina Pivetti, una struttura residenziale immersa nel verde, che sorgerà a Modena per pazienti con malattie gravi in fase avanzata che necessitano di percorsi personalizzati e di cure palliative, ed inoltre ci piace pensare che Sport Solidarietà e Socialità vadano di pari passo”

Sabato inizieranno le celebrazioni con un convegno sui temi del significato e l’attualità dell’essere ancor’oggi volontario nei tempi che stiamo vivendo. Saranno Presenti autorità, i massimi esponenti degli enti di Promozione, e la Fondazione cassa di risparmio di Modena, per una Tavola rotonda che verrà aperta dalla proiezioni di un video per poi affrontare il tema di come oggi il volontariato sia ancora un valore che riempi degnamente una vita.

Nel rispetto delle normative antiassembramento sia il convegno di Sabato che le successive iniziative si svolgeranno all’aperto nel pieno rispetto dei protocolli attuali.