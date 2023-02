“A scuola di emozioni” incontri formativi per i genitori

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al primo appuntamento di “A scuola di emozioni”, il ciclo di incontri formativi rivolto a genitori di bambini da 0 a 6 anni di età, nell’ambito di Modena Zerosei Costruire futuro.

L’iniziativa è frutto del lavoro congiunto dei coordinamenti pedagogici di Comune, Fondazione Cresci@mo e Distretto di Modena che rappresentano le varie componenti del sistema integrato 0/6. Il percorso condotto assieme ai genitori della Segreteria e del Coordinamento consigli ha portato ad individuare temi educativi di forte interesse anche per i genitori.

Il primo incontro è in programma lunedì 20 febbraio, alle 18 presso il Polo d’Infanzia Triva di via Spontini 14. L’appuntamento “Intrecci e trame: leggere da 0 a 6 anni”, a cura di due delle coordinatrici pedagogiche del Comune, Paola Bellei e Francesca Botti, sarà dedicato al valore emotivo e cognitivo della lettura con indicazioni pratiche per guidare le famiglie nella scelta dei libri e nella lettura insieme. L’incontro è gratuito ma è necessario l’iscrizione al link https://forms.office.com/e/ 2K27m8SS5x.

L’incontro successivo, intitolato “Il sapere dei bambini”, si terrà lunedì 20 marzo alle 18. Con Patrizia Belloi e Annalisa Montanari della Fondazione Cresci@mo si affronterà il tema delle competenze e delle abilità dei bambini e di come sostenerle nella quotidianità familiare. L’incontro si svolge online con libero accesso su piattaforma Webex (https://bit.ly/3ZKNQht).

Infine, concluderà il ciclo, giovedì 11 maggio l’incontro di approfondimento sui bisogni educativi dei bambini e il sostegno emotivo da parte degli adulti, a cura di Lara Mazzei del servizio educativo Pronto Nido e di Elena Montagnani del nido Piccolo Principe. All’incontro si accede online con libero accesso su piattaforma Webex (https://bit.ly/3iHfMlT).