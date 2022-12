Trentanni di carriera per Nek, esce un nuovo singolo in un album celebrativo

Oggi, venerdì 2 dicembre, esce la raccolta celebrativa di NEK Filippo Neviani, “5030” (distribuita Warner Music), disponibile in formato digitale, CD e Vinile. All’interno dell’album è contenuto il nuovo singolo, attualmente in rotazione radiofonica, “LA TEORIA DEL CAOS”, e 8 grandi successi dell’artista riarrangiati per l’occasione che raccolgono i 30 anni di una carriera straordinaria e i suoi 50 anni di età.

Tra questi grandi brani, 3 vedono la partecipazione di amici e colleghi di NEK: “Fatti avanti amore” feat. JOVANOTTI (5030 version), “Dimmi cos’è” feat. FRANCESCO RENGA (5030 version), “Cuori in tempesta” feat. GIULIANO SANGIORGI (5030 version).

Questa la tracklist completa della raccolta: “La teoria del caos”, “Fatti avanti amore” feat. JOVANOTTI (5030 version), “Lascia che io sia” (5030 version), “Almeno stavolta” (5030 version), “Se io non avessi te” (5030 version), “Sei grande” (5030 version), “Laura non c’è” (5030 version), “Dimmi cos’è” feat. FRANCESCO RENGA (5030 version), “Cuori in tempesta” feat. GIULIANO SANGIORGI (503version), “Money Honey”, versione in inglese del singolo “La Teoria del caos”.

Cantante e polistrumentista, con alle spalle oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio, Nek è una delle voci maschili più interessanti e amate del panorama musicale italiano. Dopo l’esordio nel 1992 con l’album “Nek”, tantissimi i successi che si sono susseguiti nei suoi 30 anni di carriera, da “Laura non c’è” a “Se io non avessi te”, da “Almeno stavolta” a “Lascia che io sia”, o ancora “Fatti avanti amore” e “Se una regola c’è”, senza dimenticare la cover di “Se telefonando”, eseguita sul palco del Festival di Sanremo nel 2015. Negli ultimi anni è stato impegnato nella conduzione di fortunati programmi televisivi, ultimo dei quali “Dalla Strada Al Palco”, in prima serata su Rai Due, che ha raccolto straordinari consensi di pubblico e critica.

I prossimi appuntamenti

L’11 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano si terrà “5030 – IL CONCERTO”, l’unica tappa del 2022 del trentennale di carriera di NEK, un’occasione unica per poter rivivere e cantare dal vivo tutti i grandi successi e le intramontabili hit dell’artista come “Laura non c’è”, “Lascia che io sia”, “Se io non avessi te” e “Fatti avanti amore”.

Circondato dall’affetto e dal calore dei suoi fan, NEK porterà di nuovo dal vivo tutta la sua energia e la sua grinta, ripercorrendo la sua incredibile carriera nella dimensione che da sempre riesce a far emergere al meglio la sua essenza come artista: il palco.

E nel 2023 NEK porterà i festeggiamenti anche nelle città di Bologna, Roma e Torino con “5030 – LIVE”, il 14 gennaio 2023 all’Europauditorium di BOLOGNA, il 16 gennaio 2023 all’Auditorium Parco della Musica di ROMA e il 21 gennaio 2023 al Teatro Colosseo di Torino. I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.