Al Centro per le famiglie, si raccontano le esperienze dei laboratori del progetto Friends

Dal lavoro svolto sulle sonorità alle immagini create, attraverso la scultura e la pittura. E poi, ancora, l'esecuzione di performance teatrali e di danza, dove il corpo si fa opportunità di scoperta del “sé” e del “noi”. Tutto con un unico denominatore: l’amicizia.

A conclusione dei laboratori di “Friends. Prendiamo sul serio l’amicizia”, progetto che promuove relazioni amicali tra adulti e tra ragazzi tramite laboratori artistico espressivi, il Centro per le famiglie del Comune di Modena propone un appuntamento speciale per raccontare quanto emerso dalle esperienze artistiche degli adolescenti, maturate durante l’anno. L’iniziativa, titolata “Friends. Uscite di casa!”, è in programma lunedì 17, dalle 15 alle 17, presso la sede del Centro, in via del Gambero 77.

Parte del Programma straordinario famiglie 2023-2024 della Regione Emilia-Romagna, il progetto Friends, da novembre 2023 a giugno 2024, ha accompagnato famiglie, ragazzi e genitori di Modena alla riscoperta dei valori dell’amicizia tra pari. Il percorso, guidato dal sociologo Stefano Laffi, è stato strutturato attraverso incontri e laboratori artistico espressivi in scuole, palestre e doposcuola, sviluppando linee di lavoro condivise con i soggetti del Tavolo Adolescenza. Al centro delle iniziative, con protagonisti anche un centinaio di studenti, tra medie e superiori, l’importanza di creare opportunità di dialogo tra i giovani, anche attraverso l’arte, superando competizioni, paure e maschere che oscurano il vero valore dell’amicizia e la sua capacità di favorire un primo confronto con il mondo, al di fuori della loro comfort zone.

L’appuntamento di lunedì, rivolto ad adolescenti, famiglie e genitori, ma anche ad educatori, psicologi e assistenti sociali e a tutti gli interessati, prevede anche un laboratorio esperienziale attraverso le testimonianze di artisti e operatori che hanno guidato i giovani durante le attività.

È possibile partecipare compilando l’apposito form sul sito www.comune.modena.it/novita oppure contattando il Centro per le famiglie (059 8775846; centroperlefamiglie@ mediandoweb.it).