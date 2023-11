Al Teatro Troisi di Nonantola prende il via la stagione 2023-24

È di nuovo tempo di teatro al Troisi di Nonantola, una stagione ricca di sorprese e interpreti di grande richiamo che si realizza grazie alla collaborazione tra il Comune e ATER Fondazione. Dal 18 novembre 2023 al 2 marzo 2024 si alterneranno in scena alcuni nomi di punta del panorama teatrale italiano, come Compagnia Dammacco, Compagnia Rezza Mastrella, Kepler-452 accanto ad una programmazione attenta al pubblico dei più piccoli e delle famiglie. Un totale di quindici titoli in cartellone che coniugano impegno e leggerezza per offrire agli spettatori di tutte le età il piacere di andare a teatro.

Prosa

Spezzato è il cuore della bellezza è il titolo dello spettacolo che dà via alla stagione sabato 18 novembre. Il testo, firmato dal regista Mariano Dammacco, è vincitore del premio Ubu 2020-2021 e racconta l’amore e le sue manifestazioni attraverso la storia di un triangolo amoroso: lui, lei, l’altra. Una storia che si colloca in una dimensione onirica, una realtà in cui convivono tragedia e umorismo, con Serena Balivo come interprete. Sabato 2 dicembre si passa alla commedia dell’arte con “Il malato immaginario. L’ ultimo viaggio”, la compagnia Stivalaccio Teatro ritorna al Troisi e dopo il successo di “Romeo e Giulietta”, “Don Chisciotte” e “Arlecchino Furioso”, rilegge a suo modo un grande classico, con esiti imprevedibili e sempre esilaranti. Nel nuovo anno la stagione riprende sabato 20 gennaio, due giovani autori e interpreti, Lorenzo Maragoni e Niccolò Fettarappa, intraprendono una conversazione sul tempo di vita e il tempo di lavoro, un testo divertente e che strizza l’occhio alla stand-up comedy dal titolo “Solo quando lavoro sono felice”. Venerdì 2 febbraio arriva a Nonantola il pluripremiato Antonio Rezza con il suo spettacolo di culto “Io” che vede la sua celebre comicità muoversi sulla scena disegnate da Flavia Mastrella: i teli colorati si prestano al racconto di “Io” che cresce e scopre il mondo circondato da vari personaggi fino all’epilogo inatteso. Nell’ambito del progetto regionale “Teatro e Salute Mentale”, sabato 17 febbraio il Troisi ospita lo spettacolo “Puzzle” della compagnia Fuori di Teatro, l'arte dell'improvvisazione unita alla complicità del pubblico per comporre insieme i personaggi e le loro storie attraverso dei piccoli corti teatrali. In chiusura di stagione, sabato 2 marzo il collettivo bolognese Kepler-452, una delle realtà più innovative e apprezzate del panorama contemporaneo, porterà in scena con Nicola Borghesi “Gli Altri. Indagine sui nuovissimi mostri”; una sorta di indagine teatrale che cerca di raccontare la ricerca dei nuovissimi mostri che si annidano nella nostra società: gli hater, odiatori di professione, con i quali gli autori tentano di instaurare un dialogo.

Tetaro ragazzi

La stagione del Teatro ragazzi si rivolge ai bambini a partire dai 3 anni. Si comincia domenica 12 novembre con lo spettacolo “La gallinella rossa” della compagnia Tanti Cosi Progetti, sulla scena pupazzi e oggetti musicali narrano una storia di amicizia e collaborazione. Domenica 10 dicembre l’appuntamento è con un grande classico del teatro per l’infanzia del periodo natalizio: “La conta di Natale” di e con Claudio Milani, uno speciale calendario dell’avvento nasconde storie, pupazzi e giochi. Per l’Epifania, sabato 6 gennaio un eccentrico direttore d’orchestra si esibirà in “Ouverture des Saponettes” di e con Michele Cafaggi, un concerto per bolle di sapone.

Il Teatro Troisi rinnova la sua adesione a Sciroppo di teatro, il progetto lanciato da Ater Fondazione, in rete con gli assessorati alla Cultura, al Welfare e alla Sanità della Regione Emilia-Romagna, che porta bambini e famiglie a teatro con la ‘ricetta’ del pediatra. Il programma verrà reso noto a breve.

Inoltre, ATER Fondazione e il Comune di Nonantola propongono presso il Teatro Troisi diverse possibilità di avvicinamento all’universo del teatro, attraverso proposte di laboratori teatrali: “Facciamo che io sono”, rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni; “In viaggio”, rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni (gratuito); “La parola è un’azione”, per i ragazzi dai 14 ai 18 anni (gratuito); “Prossimità teatro”, destinato agli adulti.

Arriva l'autunno e come una bella ed immancabile consuetudine, prende avvio la stagione al Teatro Troisi di Nonantola - afferma l’Assessore alla Cultura Tiziana Baccolini. Grazie anche alla collaborazione con Ater, la programmazione 2023/2024 si caratterizzerà ancora una volta per una proposta di qualità rivolta ad un’ampia platea. Il teatro deve essere uno spazio per tutti, chi vuole essere spettatore ma anche chi vuole cimentarsi nel ruolo di attore, chi è bambino chi invece adulto, chi desidera viverlo come momento di intima introspezione, chi invece vuole trovare occasione di incontro e socializzazione. Il teatro è il luogo della profondità, della bellezza, delle emozioni che vogliamo destinare ad ogni cittadino mantenendo anche prezzi contenuti, contro lo stereotipo, non ancora completamente superato, che lo vorrebbe destinato ad una élite.

La parola a Roberto De Lellis, Direttore di ATER Fondazione “Questa nuova stagione è costituita da una varietà di proposte e suggestioni che mirano a realizzare un percorso teatrale rivolto alle diverse tipologie di pubblico e con un occhio di riguardo al pubblico più giovane. Gli spettacoli, molto diversi tra loro, permetteranno di aggiungere un nuovo tassello nella scoperta del magico mondo del teatro e di accrescere quel senso di comunità così speciale che solo l’esperienza teatrale riesce a ricreare. Il teatro come portatore di benessere, come bene offerto ad una comunità, è questo il credo di ATER Fondazione e la missione che intende portare avanti a Nonantola, come negli altri quattordici Teatri di piccoli e medi centri della nostra Regione.”

Inizio degli spettacoli di prosa alle ore 21, Teatro ragazzi alle ore 17.

Biglietti, info e orari

Viale Rimembranze 8, Nonantola (MO)

A partire dal 17 ottobre:

Martedì dalle 16.00 alle 19.00

Giovedì dalle 16.00 alle 19.00

Nei giorni degli spettacoli di PROSA la biglietteria aprirà dalle 16.00 alle 19.00 e un'ora prima dell'inizio dello spettacolo. Nei giorni di spettacolo del TEATRO RAGAZZI la biglietteria aprirà un'ora prima dell'inizio dello spettacolo. I biglietti prenotati dovranno essere ritirati entro il giovedì precedente lo spettacolo.

È possibile effettuare prenotazioni tramite: e-mail: teatrotroisinonantola@ater. emr.it

telefono: 059 896535 negli orari di apertura della biglietteria

messaggio WhatsApp al numero: 333 2401798

VENDITA ONLINE: su www.vivaticket.com