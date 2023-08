Al via “Teatriamo”, un laboratorio gratuito di avvicinamento alla formazione teatrale

Partirà la settimana prossima “Teatriamo”, un laboratorio gratuito di avvicinamento alla formazione teatrale costituito da due incontri ed incentrato sul tema della “parola”, realizzato da Accademiamo aps in collaborazione con Blue Rose Teatro di Daniele Sirotti, centro di formazione teatrale attivo sul territorio a Modena e Carpi e da quest’anno anche a Sassuolo.

Il l laboratorio si terrà a Modena presso il Teatro Tempio (29 agosto e 5 settembre), a Carpi presso il Teatro Cinema Ariston (30 agosto e 6 settembre) e a Sassuolo presso il Circolo Culturale Fossetta (28 agosto e 4 settembre).

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Modena e dal Comune di Carpi, è rivolta in orari differenti a bambini, ragazzi e adulti. Le prenotazioni si possono effettuare attraverso il sito, compilando il form online, oppure chiamando o scrivendo su wp al numero 3386540137.

“ll teatro è il tempio della parola: l'autore sceglie il termine, l'aggettivo, il sinonimo, la pesa e lo soppesa, li sposta nella battuta, li ripete, li abbina e li isola. Il teatro, attraverso l'attore, deve riportare la forza di queste scelte così oculate. Con questo laboratorio intendiamo sottolineare la potenza della parola, dando valore alla battuta e alla sua esposizione”, evidenzia Daniele Sirotti, ideatore del laboratorio e formatore teatrale. Per ulteriori informazioni Maja Argenziano per ACCADEMIAMO aps – 3351807957

Daniele Sirotti

Nato a Modena nel 1974, lo studio dell’Arte Drammatica lo porta prima a Bologna, poi a Milano e infine a Roma dove si diploma attore nel 1999 alla Scuola di Dizione e Recitazione “Ribalte di Enzo Garinei”; in seguito approfondisce il Metodo Strasberg presso la “Black Nexxus Inc. Acting School” di New York.Nello stesso anno del diploma, debutta nel mondo del professionismo diretto da Aldo Giuffrè ne “Il malato immaginario” di Molière nel ruolo di Cleante.

Quasi contemporaneamente debutta nel cinema: è scelto da Pupi Avati per il ruolo di Terzo nel film “La via degli angeli”.E ‘scelto da Gabriele Lavia: entra nella sua prestigiosa compagnia e viene da lui diretto per diversi anni in vari fortunati spettacoli. Spaziando nella prosa, nel musical e nel cinema è diretto da registi stimolanti tra i quali, inoltre, spiccano Franco Zeffirelli, Pietro Garinei, Michele Guardì, Citto Maselli, Matteo Tarasco, Antonio Maiello, Xian Zhang, Alice Rohrwacher, Henning Brockaus, Walter Manfrè. Nel 2005 è il protagonista del film “Carnevalai” per la regia di Carlo Gazzotti con cui partecipa alla 62° Mostra del Cinema di Venezia.

Dal fortunato e prolifero sodalizio artistico con l’artista e performer romana Francesca Fini nascono, tra i vari lavori, il pluripremiato cortometraggio Touchless nel 2014 e, nel 2016, la performance dal titolo La Masca, realizzata e presentata al Watermill Center di Bob Wilson a New York.Esperto di scherma teatrale presso la “Scuola d'Armi Musumeci Greco” di Roma; preparatore artistico per varie Associazioni; docente di Dizione Italiana e Public Speaking, è Accademico dell'“Accademia Angelico Costantiniana” di Roma.Come formatore tiene corsi di PUBLIC SPEAKING, DIZIONE e COMUNICAZIONE EFFICACE per privati, enti, media e aziende. È Presidente di ACCADEMIAMO aps dal 2021 e regista della Compagnia del Sidro.