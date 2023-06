Quando la musica ha il sapore della libertà: fuori "Alcatraz", primo album di Dimezzo

Si intitola "Alcatraz" il primo album della cantautrice modenese Marianna Di Mezzo, in arte "Dimezzo", fuori da oggi su tutte le piattaforme digitali.

Come lei stessa ha dichiarato, "Non a caso ovviamente ho scelto questo titolo, infatti in tutto l’album già ad un primo ascolto si può notare un continuo richiamo alla libertà, al volersi sentire liberi da una prigione, che può essere il mondo, la società, o a volte anche noi stessi. Alcatraz alterna canzoni molto profonde e riflessive a canzoni più leggere, ma anche se i mood cambiano, questo continuo bisogno di evasione e di trovare pace con se stessi rimane costante, e ci accompagna in tutto il percorso, arrivando forse a scoprire che la risposta a tutte le domande l’abbiamo sempre avuta al nostro fianco. O almeno così è stato per me".

Dimezzo usa la musica come mezzo di libertà, come scrive in "Musica per strada", singolo-manifesto dell'intero album: "Musica per strada è il manifesto di Alcatraz, il mio primo album. Nel brano la musica per strada è un simbolo, molto semplice ma allo stesso tempo molto potente, di libertà. Sentirsi liberi, un tema che ritorna spesso in tutto l’album, diventa qui l’emblema. Cerco una via di uscita, seguo quell’istinto, che, come una musica, mi fa evadere, da questa Alcatraz nella quale tutti ci ritroviamo presi dalle aspettative altrui, dai mille impegni, dai giudizi e soprattutto dalla difficoltà di dare un senso, sentendoci impotenti, incatenati. Io alla fine l’ho capito chi è la mia musica per strada, che riesce a dare un senso, che riesce a farmi evadere. Ma non dico altro, non voglio svelare il finale".

Biografia

Marianna Di Mezzo, in arte “Dimezzo”, classe ’99, nasce e vive in un paesino vicino a Modena. Padre musicista, già prima di nascere è circondata da studi di registrazione, cd e strumenti musicali. É subito evidente questa sua forte attrazione per il mondo della musica e dello spettacolo, e a 6 anni muove i suoi primi passi verso lo studio di pianoforte e chitarra. A 9 anni entra al conservatorio di pianoforte, e nel frattempo, come in una vita parallela, frequenta il liceo scientifico e poi l’università, facoltà di Economia. Durante gli anni degli studi coltiva con grande dedizione e determinazione tutte le sue passioni, frequentando un’accademia di danza classica e moderna, studiando canto, teatro, ed esibendosi come frontgirl e tastierista con la sua band funky. Sogna di diventare una vera musicista polistrumentista, e quindi si addentra anche nello studio del basso elettrico. Già a 14 anni si appassiona al mondo della scrittura, e inizia a scrivere le sue prime composizioni, che però tiene nascoste per un po’. A 17 anni viene scelta come ospite per cantare su Italia 1, la sua prima esperienza televisiva. Dopo la laurea in economia e diploma in pianoforte decide finalmente di lanciarsi verso un nuovo mondo, come cantautrice, musicista e ballerina, unendo così tutte le sue passioni, e nel 2020 parte il progetto per la realizzazione del suo primo album, compiendo ancora una volta un grande passo verso il suo sogno. La sua musica si lascia ispirare da autori come Beyoncè, Dua Lipa, Ed Sheeran, i Queen, Michael Jackson, Lady Gaga, Stevie Wonder, per trovare uno stile che quasi non ha genere. Il suo progetto vede la luce nel 2022, con la pubblicazione dei suoi primi singoli estivi, “Stasera Sono Libera” e “41 12”. Nel 2023, in collaborazione con Artist First, pubblica “Vago”, e a giugno il primo album “ALCATRAZ”, insieme al singolo “Musica Per Strada” che ne è il manifesto.