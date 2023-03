Allievi della Scuola Alberghiera IAL Serramazzoni secondi al campionato italiano barman

Si sono classificati secondi al 23esimo campionato italiano barman per scuole alberghiere organizzato dalla Fib (Federazione italiana barman) studenti della scuola alberghiera IAL di Serramazzoni.

La manifestazione si è svolta il 28 e 29 marzo a Viareggio nel celebre locale La Capannina. Per due giorni 120 aspiranti barman e barlady, allievi di 28 scuole alberghiere provenienti da tutta Italia, si sono sfidati a colpi di shaker.

I ragazzi di Serramazzoni Lorenzo Bigoni, Lorenzo Caiti, Luca Casari e Massimo De Rosa hanno vinto la prova progettuale e quella pratica con il cocktail “frutta in fiore”, una miscela a base succo di mela limpido, cordiale di pompelmo rosa, essenza di rose, succo di lime e tonica ai fiori di sambuco.

«Al di là della soddisfazione per il secondo posto finale, - dichiara la direttrice della Scuola Alberghiera Ial di Serramazzoni Giovanna Cammelli - per i nostri allievi si è trattato di una grande esperienza di confronto, scambio e crescita personale per prepararsi alla loro professione futura dietro al banco bar. Inoltre la manifestazione è stata l'occasione per mettere ancora una volta al centro i temi del bere consapevole e dell'inclusione».