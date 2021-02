Zona gialla, semaforo verde ai musei: a Modena riaprono Gipsoteca e Lapidario

Da martedì 2 febbraio riaprono gratuitamente al pubblico in sicurezza gli spazi del piano terra dei Musei civici di Modena a Palazzo dei Musei: Gipsoteca Graziosi e Lapidario Romano. Le Sale espositive al terzo piano restano momentaneamente chiuse in quanto oggetto dei lavori collegati anche al 150° dalla fondazione del museo, mentre prosegue anche il cantiere del “Ducato Estense, che interessa musei ed ex ospedale.

Il rientro dell’Emilia-Romagna in “zona gialla” significa, infatti, che è possibile visitare un museo dal lunedì al venerdì, ma non nei festivi, e comunque con ingressi contingentati.

Riapre dunque le sue porte in largo Sant’Agostino il Palazzo dei Musei, dove sarà possibile accedere liberamente agli spazi a piano terra, per i quali si sta organizzando un servizio di visite guidate su prenotazione. Il Lapidario Romano è accessibile liberamente dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19. La Gipsoteca Graziosi dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19. Sempre con un numero contingentato di visitatori. Nel rispetto delle norme sanitarie, occorre accedere con mascherina mantenere il corretto distanziamento indicato e igienizzare le mani.

Le visite guidate prenderanno il via martedì 9 febbraio e saranno gratuite con prenotazione obbligatoria (massimo 6 visitatori per l’accesso alla Gipsoteca e 10 visitatori per le visite nel Lapidario romano). A condurre le visite saranno gli operatori Mediagroup98 per presentare nel lapidario le monumentali testimonianze delle necropoli di “Mutina” venute alla luce dal secondo dopoguerra e le opere esposte nella Gipsoteca, che consentono di ripercorrere le fasi salienti della multiforme vicenda artistica di Giuseppe Graziosi (1879-1942).

Le visite guidate sono prenotabili all’Infopoint del palazzo al tel. 059 2033125 e scrivendo alla mail (palazzo.musei@comune.modena.it).

Tutte le informazioni su orari e giorni per le visite guidate saranno sul sito.

Il Palazzo dei Musei è aperto anche al sabato dalle 8.30 alle 13 ed è possibile accedere all’Infopoint del piano terra per informazioni, acquisti presso il bookshop dei Musei Civici e prenotazioni.