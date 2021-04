Riaprono a maggio il Castello di Spezzano e il Museo della Ceramica

Sabato 1° maggio riaprono, in sicurezza, il Castello di Spezzano e il Museo della ceramica. Il sabato e la domenica, dalle 15 alle 19 (da maggio ad ottobre) sarà possibile tornare a visitare gratuitamente la corte e le stanze affrescate, ammirare i cicli pittorici della Sala delle Vedute e della Galleria delle Battaglie, le sezioni e i reperti del Museo della Ceramica, la nuova sezione multimediale e interattiva Manodopera, per leggere lo sviluppo industriale attraverso le donne e gli uomini che ne sono stati protagonisti.

L’accesso avverrà dal portone del ponte levatoio (ingresso nord), adottando tutti i protocolli anti-contagio (mascherina, igienizzazione delle mani, distanziamento). La visita accompagnata (non guidata) sarà possibile a turni, con ingresso, ogni venti munti dalle ore 15.00 fino alle ore 18.20 (ultimo turno orario estivo).

La prenotazione del turno d’ingresso è obbligatoria alla mail castellospezzano@gmail.com, oppure info@archeosistemi.it, entro il venerdì ore 12.

E’ anche possibile chiamare al numero 335 440372 dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 14,30 e dalle 16.00 alle 18.00.

Per la visita è anche disponibile la app audioguida gratuita, in italiano ed inglese, scaricabile comodamente da casa dal sito Fiorano Turismo.it o direttamente al Castello tramite wi-fi free. Basta attivare il bluetooth del proprio dispositivo mobile e le oltre venti schede audio si attiveranno automaticamente al passaggio del visitatore negli spazi esterni ed interni raccontando storie di castelli e borghi affrescati, duchi artiglieri e marchesi, antichi vasai, sapienti artigiani della ceramica, artisti, operai e industriali. Le mappe di ogni piano del castello aiuteranno i visitatori ad orientarsi.

Castello e Museo saranno aperti, in via ordinaria, da maggio a novembre. L’ultimo mese entrerà in vigore l’orario invernale: sabato e domenica dalle 15 alle 18 e ultimo turno di visita alle ore 17.40.