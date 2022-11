Il cinema a scuola contro l'isolamento adolescenziale: il progetto "Apriamo quelle porte"

“Apriamo quelle porte”, questo il titolo del progetto nato dalla collaborazione tra Azienda Usl di Modena (Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche), Arci Modena, Ennesimo Academy e Comune di Modena, con il Patrocinio del Comune di Modena assessorato all’Istruzione e il sostegno della Fondazione di Modena, rivolto agli adolescenti del territorio.

Le porte, da aprire, saranno quelle dietro cui i ragazzi nascondono le proprie necessità psicologiche, dietro cui si isolano. Un percorso che, attraverso l’analisi di alcune pellicole e del linguaggio cinematografico, cercherà di abbattere il pregiudizio che parlare con uno psicologo, magari a scuola, sia roba da matti o da sfigati. Il progetto vuole portare una riflessione, in particolare sul ritiro sociale: un fenomeno complesso e attuale che usa l’evitamento come difesa estrema dal timore dell’interazione con gli altri.

“Il ritiro sociale sembra essere aumentato dopo la pandemia – spiegano i direttori di Ennesimo Film Festival, cui fa capo il progetto di educazione all’immagine Ennesimo Academy, Federico Ferrari e Mirco Marmiroli. In particolare, i contatti con le persone reali sono spesso sostituiti, tra gli adolescenti, con una frenetica attività sul web, che spazia dai videogiochi ai film. L’idea è dunque quella di sfruttare lo stesso linguaggio cinematografico e delle serie tv, molto affine agli adolescenti, per fornire loro una nuova chiave di lettura: lo strumento che può favorire la solitudine diventa così un mezzo attivo di confronto”.

“Apriamo quelle porte” coinvolgerà, in questa prima fase, tre Istituti superiori di Modena – Liceo Sigonio, Ipsia Corni e Istituto Professionale Cattaneo-Deledda – per un totale di dieci classi. Nel percorso, i ragazzi si confronteranno con gli educatori di Ennesimo Academy per approfondire le scelte registiche con cui nei film viene affrontato il tema dell’adolescenza e il rapporto tra personaggi adolescenti e le proprie case. A seguito delle lezioni “teoriche”, i ragazzi saranno poi chiamati a scrivere un soggetto cinematografico che abbia come tema un adolescente in relazione con il proprio spazio domestico: dietro le porte, ci sono delle case, che si fanno metafora di una condizione psicologica.