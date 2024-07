Armoniosamente 2024, tra gli ospiti anche Josep Solé Coll, organista del Papa

Il repertorio musicale proposto spazia dal primo barocco ai giorni nostri, toccando generi differenti, con la presenza di importanti compagini strumentali, di alcuni tra i migliori organisti italiani e stranieri, senza dimenticare la presenza di giovani. Alcuni concerti saranno preceduti da visite guidate, passeggiate o momenti di approfondimento.

"Siamo orgogliosi di poter proporre anche quest'anno un cartellone ricchissimo e variegato, che ci permette di collaborare con tanti enti del territorio - comuni, associazioni, parrocchie - con l'intento comune di promuovere il nostro territorio, così ricco in termini di patrimonio artistico e paesaggistico, e di offrire a turisti e residenti momenti importanti di aggregazione di arricchimento. Penso anche al patrimonio degli organi storici, di cui la provincia di Modena è incredibilmente ricca. Avremo ospiti di levatura internazionale come lo spagnolo Artigas Pina (Roccapelago 15 agosto), giovani musicisti come il flautista Michelangelo Arrigucci, neanche ventenne (concerto promenade di Fiumalbo, 7 agosto), realizzeremo Tosca nell'anno pucciniano (Medolla, 7 settembre), avremo musica anche nei parchi (Castelnuovo R, alba del 3 agosto), offriremo supporto alle parrocchie nella manutenzione dei preziosi organi storici", afferma il direttore artistico Stefano Pellini.

La Rassegna è sostenuta da Fondazione di Modena, Regione-Emilia Romagna e dai tanti enti partecipanti, è realizzata in collaborazione con l'Arcidiocesi di Modena- Nonantola; ArmoniosaMente ha ottenuto anche il prestigioso patrocinio del Dicastero per l'Evangelizzazione come evento in preparazione al Giubileo 2025.

La rassegna continuerà in autunno nel circondario di Modena, con concerti di levatura internazionale: "avremo tra i tanti ospiti l'organista del Papa, Josep Solé Coll, che suonerà in Duomo", anticipa Paolo Santini, presidente dell'Associazione Bach.

Il programma

Ciano (Zocca) - Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo - Venerdì 12 luglio, ore 21 - La follia del prete rosso: Stefano Maffizzoni, flauto; Riccardo Malfatto, violino; Ludovico Armellini, violoncello barocco; Lorella Ruffin, clavicembalo

Bastiglia - Santuario di San Clemente - Giovedì 18 luglio, ore 21 - Tota Pulchra es: Coro “Theodor Adorno” di Reggio Emilia; Luigi Pagliarini, direttore; Luana Salvarani, harmonium

Renno (Pavullo nel Frignano) Pieve Romanica di San Giovanni Battista - Sabato 20 luglio - Visita guidata, ore 20:30 a cura del prof. Andrea Pini - Concerto, ore 21: Mirco Cristiani – oboe, Stefania Mettadelli, organo

Montefiorino- Teatro Comunale - Domenica 21 luglio, ore 21 - Duo DissonAnce: Roberto Caberlotto e Gilberto Meneghin, fisarmoniche

Zocca - Santuario della Madonna della Verucchia - Giovedì 25 luglio, ore 21- Duo Nami: Lavinia Golfarini e Andrea Volcan, violoncelli

Lotta (Fanano) Oratorio di Sant’Anna - Sabato 27 luglio, ore 18 - Duo O’ Carolan: Elena Spotti, arpa irlandese; Fabio Rinaudo, uilleann pipes, whistle

Gusciola (Montefiorino) - Chiesa Parrocchiale di San Leonardo - Domenica 28 luglio, ore 21 - Omaggio a Rossini: Roberto Noferini, violino; Donato d’Antonio, chitarra

Frassinoro - Chiesa Parrocchiale della Beata Vergine Assunta e San Claudio - Martedì 30 luglio, ore 21: Stefano Manfredini, organo

Fellicarolo (Fanano) - Chiesa Parrocchiale di S. Pietro - Giovedì 1 agosto, ore 21: Sabine Spath, mandolino; Tiziana Zunino, organo

Montecuccolo (Pavullo n. F.) Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo - Venerdì 2 agosto - Visita guidata, ore 18:45 a cura del prof. Andrea Pini - Concerto, ore 19 - Ars Arcana: Francesca Camagni, viola; Irene Barsanti, violoncello; Francesco Monica, clavicembalo

Zocca - Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù - Venerdì 2 agosto, ore 21: Martina Debbia, mezzosoprano; Paolo Zappacosta, organo

Castelnuovo Rangone - Parco Rio Gamberi – Tenda/Monumento dedicata agli Indiani d’America - Sabato 3 agosto, ore 5:30- Concerto all’alba: Fausto Beccalossi, fisarmonica; Claudio Farinone, chitarra. Si invita a portare una coperta o un cuscino. In caso di maltempo il concerto si terrà presso l’Auditorium “Bavieri”– Piazza Brodolini.

Montalto Vecchio (Montese) - Chiesa di San Giorgio - Sabato 3 agosto, ore 21: Claudia Piga, flauto; Morgana Rudan, arpa

Fanano - Chiesa di San Giuseppe - Domenica 4 agosto, ore 21: Elia Torreggiani, violino; Davide Zanasi, organo

Fiumalbo - Mercoledì 7 agosto - Visita guidata, ore 17:15 - Il centro storico di Fiumalbo a cura di Andrea Nardini, ritrovo presso l’ufficio Turistico - Concerto promenade ore 21: Chiesa Parrocchiale S. Bartolomeo; ore 21:20: Oratorio confraternale Santa Caterina dei Rossi; ore 21:40: Oratorio confraternale Santa Maria dei Bianchi con Michelangelo Arrigucci, flauto e Monica Nesti, organo

Trentino (Fanano) - Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo - Giovedì 8 agosto, ore 21: Matteo Straffi, tenore; Michele Gaddi, organo

Serpiano (Riolunato) - Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo - Venerdì 9 agosto ore 20:15 Visita storico artistica della chiesa a cura di Don Paolo Boschini; ore 20:30 Concerto di Giulia Biagetti, organo

Ligorzano (Serramazzoni) - Chiesa Parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano - Domenica 11 agosto, ore 21: Innocenzo Caserio, tromba; Stefano Pellini, organo

Vitriola (Montefiorino) - Chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo - Domenica 11 agosto, ore 21: Alessandro Guicciardo, sopranista e Davide Zanasi, organo

Polinago - Chiesa della B. V. Assunta - Lunedì 12 agosto, ore 21 - Gruppo Voxartis: Stefania Sommacampagna, soprano; Attilio Sottini, fiauto; Davide Gaiga, organo

Frassinoro - Chiesa Parrocchiale della Beata Vergine Assunta e San Claudio - Martedì 13 agosto, ore 21: Ernesta Scabini, contralto; Stefano Pellini, organo

Fanano - Chiesa Parrocchiale di S. Silvestro - Mercoledì 14 agosto, ore 21: Riccardo Castagnetti, organo

Roccapelago (Pievepelago) - Chiesa della Conversione di San Paolo - Giovedì 15 agosto ore 20:00 - Gli assalti ai castelli del Frignano nel Codice Lucchese di Giovanni Sercambi - Conferenza; ore 20:20 - Il museo delle mummie di Roccapelago - Visita guidata; ore 20:40 - Storia ed arte nella chiesa parrocchiale della Conversione di San Paolo - Conferenza; ore 21:00 - Concerto di Javier Artigas Pina, organo

Rocca Malatina (Guiglia) - Chiesa Parrocchiale della Beata Vergine Assunta - Venerdì 16 agosto, ore 21: Paola Matarrese, soprano; Stefano Pellini, organo

Montetortore (Zocca) - Oratorio di San Rocco - Domenica 18 agosto, ore 5:30 Fantasie all’alba: Chiara Bigi, flauto; Francesca Troilo, arpa

Pompeano (Serramazzoni) - Chiesa Parrocchiale di San Geminiano - Domenica 25 agosto - Conferenza itinerante, ore 20 - Alla riscoperta dell’antico borgo di Pompeano: un cammino attraverso la storia, la cultura e l’architettura (ritrovo ai piedi della salita al Castello) a cura di Pierluigi Piumi. Concerto, ore 21: Alberto Frugoni, tromba; Roberto Bonetto, organo

Lama Mocogno - Chiesa Parrocchiale della Beata Vergine del Carmine - Domenica 25 agosto, ore 21: Laura Vannini, violino; Ismaele Gatti, organo

Ravarino - Domenica 1 settembre, ore 18:30 Villa Donna Clarina (via Donna Clarina, 3211 - Ravarino) - Sogno d’or – Puccini e l’universo femminile: Arianna Cimolin, soprano; Alessandro d'Agostini, pianoforte

Medolla - Piazza Garibaldi - Sabato 7 settembre, ore 21 - Tosca: opera lirica in tre atti di Giacomo Puccini a cura di Fantasia in re, Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane, Stefano Giaroli, direttore (biglietti: Liveticket; info tel. 0535 53850

in caso di maltempo l’evento si terrà il lunedì 9 settembre 2024, ore 21)

Castelnuovo Rangone - Chiesa Parrocchiale di San Celestino - Martedì 10 settembre 2024, ore 21 - In dulci jubilo: Quoniam Ensemble (Diana Trivellato, soprano; Paolo Tognon, dulciana; Viviana Romoli, organo)

Stuffione (Ravarino) - Domenica 29 settembre - Santuario di Santa Maria delle Grazie - Ore 17.30 Visita guidata a cura di Giorgio Fava. Ore 18 Concerto: Elisabetta Pallucchi, mezzosoprano; Maurizio Maffezzoli, organo

Formigine - Domenica 13 ottobre - Chiesa della Madonna del Ponte (San Pietro martire) - Visita guidata, ore 16:30 Presentazione del prezioso “casamentino” ligneo restaurato. Concerto, ore 17: Paola Sanguinetti, soprano; Daniela Pini, mezzosoprano; Davide Burani, arpa; Stefano Pellini, organo