Torna dal 4 all'11 luglio Arti Vive Festival: sul palco di Soliera, direttamente da Oxford, i Ride

Si terrà dal 4 all'11 luglio Arti Vive Festival, la manifestazione solierese di musica indipendente, teatro performativo e crossover e, come già lo scorso anno, farà tappa anche a Modena. Insieme alle date, da segnarsi in calendario, sono stati resi noti alcuni dei nomi dei protagonisti che si alterneranno sul palco del festival in questa edizione: avremo Marco Castello, musicista e cantautore siracusano che si esibirà in piazza Lusvardi sabato 6 luglio; il Bar Italia che, a dispetto del nome, è una band inglese e salirà sul palco domenica 7 luglio e la band britannica BDRMM, in Italia per due sole date la prima delle quali proprio a Soliera, venerdì 5 luglio. Tutti e tre i concerti sono a ingresso libero.

Sempre domenica 7 luglio in piazza Lusvardi, prima dei Bar Italia, salirà sul palco James Jonathan Clancy mentre Marta Del Grandi sarà la protagonista della serata conclusiva del festival, giovedì 11 luglio, con la sua tappa finale ai Giardini Ducali di Modena, insieme a Venerus, uno degli artisti più eclettici degli ultimi anni.

Torniamo all'inizio con giovedì 4, prima giornata del festival, durante la quale si esibiranno i Ride, storici paladini dello shoegaze, quest'anno tornati con il loro nuovo album intitolato "Interplay". Sarà questa l’unica data italiana di un tour mondiale: i biglietti per il concerto sono già disponibili su Vivaticket.com.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.artivivefestival.it

Marco Castello

Col suo primo album “Contenta tu” (2021, Bubbles records/42 Records) si è fatto apprezzare in Italia e all’estero e vanta numerose collaborazioni fra cui Erlend Oye & La Comitiva, Nu Genea, Fulminacci, Mace, Colapesce Dimartino.

Particolarmente affezionato alle sonorità degli anni settanta, Castello ricerca minuziosamente la naturalezza degli strumenti che suona, riducendo al massimo l’uso di effetti e post produzioni. Il suo linguaggio è ironico e perennemente sedotto dal contrasto tra bellezze e squallori del contemporaneo, che coesistono alternandosi nel racconto dissacrante di un provincialismo universale. Nell’autunno 2023 ha pubblicato da indipendente il suo secondo album, “Pezzi della sera”, fondando a Siracusa l’etichetta Megghiu Suli.

Bar Italia

Sono uno dei nomi più chiacchierati del sound indie-rock contemporaneo, e con la doppietta di dischi usciti nel 2023 - “Tracey Demin” e “The Twits” - sono riusciti a fare quello che in gergo non tecnico si chiama “il botto”: prima firma per la Matador Records, poi un lungo tour che li ha portati in giro sui palchi più importanti dell’Europa e del mondo. Sghembo e distorto, scanzonato nell’attitudine pop e sperimentale nel confezionare suoni che spaziano dallo shoegaze, al lo-fi fino al post-punk, il trio londinese sembra arrivare direttamente dagli anni ‘90, pur suonando davvero in modo freschissimo e dirompente.

BDRMM

Dopo le date sold out a Milano e Bologna dello scorso febbraio, la band britannica BDRMM torna in Italia per due sole date, la prima delle quali a Soliera, per Arti Vive Festival. Il quartetto shoegaze di Hull bdrmm a novembre 2023 pubblicava il singolo "Mud" e a febbraio 2024 “Standard Tuning”. I brani arrivano sulla scia dell'apprezzato secondo album della band, "I Don't Know", pubblicato dall'etichetta Rock Action dei Mogwai. L'ultimo album della band è arrivato a fine giugno con il plauso della critica: Consequence lo ha definito "uno dei loro successi più allettanti" e Rolling Stone UK lo ha descritto come "un'evoluzione caotica ed emozionante". Il singolo principale "It's Just A Bit Of Blood" è stato anche messo in playlist su BBC Radio 6 Music, e Brooklyn Vegan ha inserito il disco tra gli album della settimana affermando che "I Don't Know" li ha visti " consegnare un secondo album che è anche meglio del loro debutto".

I bdrmm sono una band di quattro elementi con sede a Hull e Leeds. Dal punto di vista musicale, le loro influenze si rifanno a Cure, Deerhunter e DIIV. La band indica i Ride e i Radiohead tra i principali punti di riferimento. Ci sono anche echi di krautrock e post-punk, dai The Chameleons ai Protomartyr, oltre al proto-shoegaze di "The Comforts Of Madness" dei Pale Saints. Risale a fine 2019 il loro album di debutto di 10 tracce, "Bedroom". Pubblicato nel luglio del 2020, il disco è un debutto riuscito e un vero passo avanti rispetto ai primi singoli.

"Bedroom" è diventato uno dei successi underground del lockdown, secondo The Guardian, con recensioni entusiastiche ovunque, dai blog ai giornali. Dopo aver fatto il pieno di ascolti, aver venduto una stampa dopo l'altra ed essere entrato nelle classifiche ufficiali del Regno Unito in tre diverse occasioni, è finito nella Top 10 degli album del 2020 di Rough Trade.

James Jonathan Clancy

Dopo le esperienze con His Clancyness, A Classic Education, Settlefish e Brutal Birthday, a sette anni di distanza dall’ultimo disco, l’artista italo-canadese torna con il primo album a suo nome, “Sprecato”, uscito a febbraio 2024 sull’etichetta da lui fondata, la Maple Death Records.

Un album di canzoni immaginifiche. Per portare a termine “Sprecato”, Clancy ha riunito un cast di amici e ospiti internazionali in ambito avanguardistico tra cui Stefano Pilia (co-produttore, chitarra, modulare, synths, basso/Afterhours, Massimo Volume, Zu), Andrea Belfi (batteria), Enrico Gabrielli (flauti/19’40”, PJ Harvey, Calibro 35), Francesca Bono (piano/Bono-Burattini), mentre il fulcro della band è formato da Dominique Vaccaro (chitarre/J.H. Guraj), Andrea De Franco (synths/Fera) e Kyle Knapp (sax/Cindy Lee, Deliluh).

L’album, scritto e registrato tra Bologna e Londra, presenta anche la collaborazione visiva e grafica con il disegnatore Michelangelo Setola, con cui Clancy per un anno ha dialogato in uno scambio di suggestioni tra musica e disegno, alimentando reciprocamente le proprie opere.

Marta Del Grandi

“È italiana, ma non sembra. Sembra arrivare da una terra immaginaria”: Rolling Stone utilizza queste parole per raccontare Marta Del Grandi e il suo ultimo apprezzatissimo album “Selva”, uscito pochi mesi fa, che segna l’approdo della giovane artista in casa Fire Records, la label britannica che da anni rappresenta una garanzia di qualità nel panorama indipendente internazionale. Folk, dream-pop, sperimentazioni e dissonanze, sax e synth, sacro e profano, atmosfere noir e feste tribali: c’è davvero tanto lavoro, tanta ricerca e tanta autenticità dentro al suono che Marta Del Grandi propone nella sua musica. “Selva” arriva proprio a culminare un percorso artistico contraddistinto da una profonda libertà artistica, che dal vivo sprigiona fascino ed energia ipnotica.

Venerus

Andrea Venerus, nato a Milano nel 1992, si è formato musicalmente a Londra dove ha cominciato a lavorare a progetti personali. Tornato in Italia si è fermato a Roma prima di tornare a Milano dove vive. Il suo primo progetto discografico, l’Ep “A che punto è la notte”, gli ha regalato diversi sold out nel primo tour e la successiva collaborazione con il rapper Gemitaiz nel brano “Senza di me” è stata certificata triplo platino e ha raggiunto i cento milioni di ascolti su Spotify. “Magica musica” è il suo primo album, uscito nel 2021 e seguito da un tour estivo. Nel 2023 ha pubblicato “Segreto”, definito da Rolling Stones “uno dei dischi più interessanti e coraggiosi dell’anno”, portato in tournée estiva nei principali festival italiani e a novembre e dicembre live nei club.

Le prevendite per la data modenese sono già attive sul circuito Vivaticket (il biglietto costa 16 euro più diritti di prevendita).

Ride

Storici paladini dello shoegaze, quest'anno tornati con il loro nuovo album intitolato "Interplay". Sarà questa l’unica data italiana di un tour mondiale: i biglietti per il concerto sono già disponibili su Vivaticket.com.

Uscito per Wichita Recordings, a distanza di quasi cinque anni dal precedente, "This is not a safe place", "Interplay" è il settimo lavoro in studio della band di Oxford, che ne ha curato anche la produzione insieme a Richie Kennedy. "Questo album ha richiesto molto tempo per esser realizzato, ha visto la band attraversare alti e bassi, ma siamo pronti a scrollarci di dosso il passato e a celebrare i talenti musicali combinati che ci hanno fatto incontrare", ha commentato il chitarrista e cantante Andy Bell.

Tra i più influenti protagonisti dello shoegaze, forma di psichedelia inglese che tra la fine degli anni ‘80 e i primi ‘90 incrociava distorsioni noise-rock, suoni spaziali e melodie dolci e sognanti, la band di Andy Bell ha costituito una sorta di ponte verso l'esplosione della scena brit pop, proseguendo una serie di successi anche dopo la reunion del 2014. Il loro più recente album in studio conferma che il loro coming back non sia stato dettato dalla possibilità di monetizzare il ritorno in voga di un genere che si è contribuito a fondare, ma dal bisogno dei quattro artisti britannici di mettere in musica nuove idee.