"Ascoltare, comprendere, accompagnare" il nuovo laboratorio teatrale al Centro per le famiglie

Parte il nuovo percorso del centro per le famiglie del distretto ceramico “Famiglie e adolescenti. Ascoltare, comprendere, accompagnare” con il laboratorio teatrale “Nessuno mi capisce”, a cura di Associazione Quintaparete, rivolto a genitori e ragazzi e ragazze dagli 11 ai 18 anni, con inizio mercoledì 5 ottobre alle 20.30, per tre incontri al Centro per le famiglie Villa Bianchi di Casinalbo in via Landucci 1. Attraverso esercizi teatrali si cercherà di stimolare il dialogo per affrontare insieme le difficoltà nel rapporto con i figli adolescenti e sarà un’occasione, attraverso il linguaggio teatrale, di mettersi in gioco, raccontarsi, confrontarsi.

Il laboratorio si concluderà con una serata aperta alla cittadinanza, il 2 di novembre presso la sede di Villa Bianchi del Centro per le Famiglie, rivolta in particolare ai figli dei genitori partecipanti, durante la quale, oltre al gruppo dei genitori e agli esperti dell’Associazione, interverranno Monica Gruppini, ostetrica e Giulio Martinelli, psicologo, entrambi operatori del Consultorio familiare dell’AUSL Distretto di Sassuolo.

Per i genitori e gli adulti interessati gli approfondimenti continueranno nel mese di novembre con un incontro il 9 novembre condotto da Laura Turuani, psicologa e psicoterapeuta dell’Istituto Minotauro di Milano, dal titolo “Adolescenti ‘22. Chi sono, come vivono, come soffrono gli adolescenti di oggi e cosa possiamo fare noi adulti per loro”. Conclude il percorso la serata del 16 novembre “Allenarsi al futuro. Adulti e adolescenti nella palestra delle scelte per promuovere un orientamento consapevole” che vedrà le due voci di Sara Aschieri, psicologa e psicoterapeuta esperta sui temi dell’orientamento, e Matteo Lei, psicologo dello sviluppo e coordinatore pedagogico dell’Unione dei Comuni Distretto Ceramico. Entrambe le serate si svolgono nell’Aula Magna dell’I.I.S. Volta di Sassuolo, grazie ad una collaborazione con la scuola e ci sarà la possibilità di seguirle anche da casa perché verrà attivato un collegamento on line.

Il Centro per le Famiglie Distretto Ceramico fin dalla sua nascita si propone di affiancare le famiglie anche in questa fase della vita, attivando modalità diverse di sostegno, riflessione e accompagnamento con gli adulti di riferimento (famiglie, insegnanti, educatori, psicologi scolastici, allenatori, operatori dei servizi).