"AUTentico e possibile", il docu-film fa tappa al "Sacro Cuore" di Modena

Modena torna ad essere il set di un film, questa volta nell’ambito del cinema del reale. In questi giorni sono in corso le riprese dedicate al racconto della partecipazione degli allievi della quinta superiore del liceo scientifico dell’Istituto Sacro Cuore ad AUTentico e possibile , primo progetto di lungometraggio prodotto dalla Zoom srl, con sede a Modena, che vede l’esordio alla regia di Federika Ponnetti, altresì autrice e sceneggiatrice del progetto.

AUTentico e possibile non è solo un film, è il racconto di un viaggio nelle vite di tre ragazzi con autismo, che lavorano nell’innovativo ristorante PizzAut, e del loro incontro con una classe di liceo, cui faranno da tutor speciali in un laboratorio. Un percorso che conduce a un inaspettato ribaltamento di ruoli e ci lascia una domanda: "Cosa significa oggi diversità?"

«Vogliamo contribuire a un cambio culturale di visione con cui si definisce una persona: non più “normale/diversa”, ma unica, senza termini di paragone rispetto a uno standard, spiega la regista romana Federika Ponnetti, di casa a Modena . I protagonisti del film sono, da una parte, dei camerieri di PizzAut e, dall’altra, gli studenti della classe del Sacro Cuore, che propone un innovativo percorso di educazione civica, attraverso l’uso del cellulare (Mobile-FilmMaking), con la Prof. Giulia Zanasi, i cui esiti confluiranno nel film. Per far emergere punti di vista ed emozioni gli studenti realizzeranno infatti un cortometraggio montando in modo partecipativo i loro video-selfie con cui si raccontano col cellulare e il successivo dibattito in classe, in cui affronteranno i temi dell’uguaglianza, della diversità e il diritto al lavoro sancito dalla Costituzione . Il tutto si concluderà con l’esperienza di un laboratorio da PizzAut, in provincia di Milano, il primo ristorante al mondo gestito da ragazzi autistici, dove gli studenti impareranno dai loro speciali tutor le regole del servizio in sala».

PizzAut è la prima pizzeria al mondo gestita prevalentemente da ragazzi autistici che sta lavorando per diventare il primo franchising sociale al mondo (con richieste da Paesi come Belgio, Francia, Svizzera, Regno Unito, Canada, Australia e Stati Uniti), e che è stata definita un esempio virtuoso da importare in Canada durante un discorso in Parlamento del senatore Tony Loffreda.