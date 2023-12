Torna a Campogalliano la tradizionale manifestazione della “LA PCARIA Il maiale in piazza”

Anche nel 2024, a gennaio, il maiale tornerà in piazza con la XIX Edizione della tradizionale manifestazione “LA PCARIA Il maiale in piazza”, la festa dedicata alla lavorazione della carne di suino, da sempre momento di festa e di incontro per le famiglie contadine della nostra terra.

Organizzato dal Comune l’evento è in programma per domenica 21 gennaio, quando nelle vie e nelle piazze del centro si troveranno gli stand gastronomici, il mercato straordinario e diverse iniziative spettacolari ad allietare la giornata. In attesa del programma completo, tra le anticipazioni da segnalare il ritorno della Famiglia Pavironica e di Andrea Barbi con la diretta del suo programma “Ci vediamo in Piazza” in onda su TRC. In programma anche il concerto dei Missitalya e il consueto concorso tra cicciolai locali “Il re del cicciolo” con la conseguente premiazione.

Per gli operatori interessati sono disponibili i moduli per fare domanda di partecipazione ai mercati direttamente in home page sul sito del Comune.