"Avventure di uno studente annoiato", l'ultima fatica di Francesco Natale

Cosa può nascere dalla fantasia di uno studente annoiato? Nulla? Risposta sbagliata. Può nascere un libro. In fondo basta una penna, un quaderno e l'immaginazione e il soffitto può dissolversi, il banco e la sedia possono iniziare a volare per condurre lo studente annoiato in un viaggio unico alla scoperta di tribù spietate, navi pirata e tantissimi altri posti ancora inesplorati.

È stato pubblicato "Avventure di uno studente annoiato", il nuovo libro di Francesco Natale edito da Youcanprint. Il romanzo è ora in vendita nello store online ufficiale di Youcanprint e nel giro di un paio di giorni terminerà il percorso di messa in commercio in tutte le librerie fisiche e virtuali.

"Avventure di uno studente annoiato" è il secondo libro firmato Francesco Natale e riporta al suo interno la prefazione della nota autrice Eliselle che l'8 marzo uscirà in libreria con "Il Collegio" edito da Einaudi Ragazzi.

"È un libro in cui racconto una mia avventura iniziata sui banchi del liceo in un momento di noia. - spiega l'autore - Ho immaginato che il soffitto potesse scomparire e il banco incominciasse a volare per potermi condurre in terre lontane abitate da tribù spietate, in navi pirata e in un sacco di altri luoghi inesplorati".

Poi riguardo alla prefazione di Eliselle dichiara: "Eliselle è un'autrice favolosa, ha subito accettato di scrivere la prefazione del mio racconto. L'ho intervistata a Liber, il podcast culturale di Radio Carpi Nuova in cui ho dialogato anche con personaggi come Crepet, Cacciari e Cazzullo".

Francesco Natale

Nel 2019 fonda Radio Carpi Nuova. Su Radio Carpi Nuova conduce prima il podcast “Pubblicittà” poi “Favole al telefono”. Con quest’ultimo podcast scala le classifiche nazionali divenendo uno tra i giovani conduttori più amati in Italia.

Nel 2020 nasce Radio Carpi Nuova TV, la web tv di Radio Carpi Nuova. Francesco conduce per Radio Carpi Nuova TV il fortunato programma “Felicitrack!”.

Il 5 dicembre 2020 prende il via “Liber”, un nuovo podcast sulla cultura sempre prodotto da Radio Carpi Nuova. Nelle puntate di “Liber” Francesco intervista noti personaggi provenienti dal mondo intellettuale. Tra gli ospiti anche Paolo Crepet, Aldo Cazzullo, Massimo Cacciari, Alessandra Graziottin e Umberto Broccoli.

Il 25 luglio 2021 sbarca su Radio 5.9 con il programma di approfondimento culturale sui libri “Liber in spiaggia”. Sempre nel 2021 pubblica con Youcanprint il suo primo libro, “L’avventura intergalattica del professor Matthew”, un racconto di fantascienza per bambini e ragazzi. Oggi i suoi programmi contano decine di migliaia di riproduzioni e le sue ospitate nei teatri e negli auditorium sono innumerevoli.

Eliselle

Eliselle nasce a Modena nel 1978. Si dedica a studi classici e si laurea in Storia Medievale, una materia abbastanza inusuale ma affascinante, in particolare in Storia delle Università, con una tesi su un incunabolo inedito del 1492. Ha all'attivo un Corso di Specializzazione Intensiva in Diritto della Comunicazione, dove ha approfondito il diritto privato della comunicazione, con particolare riguardo a quella giornalistica, pubblicitaria e internet.

Frequenta internet e la rete dal 1999, una grande fonte di ispirazione, dove attraverso varie esperienze e collaborazioni con portali e periodici on-line è diventata una praticante di comunicazione multimediale. In passato ha coordinato un portale tutto suo in rete, Delirio.NET, per occuparsi di attualità, cinema, musica, libri, interviste ad autori, artisti e scrittori, delirio dal mondo, eros, fotografia. Nel 2007 è entrata nella rosa delle nomination per il Premio Speciale Blog di DONNAèWEB ed è stata una delle Finaliste candidate a vincere il premio DONNAèWEB 2007.

Autrice eclettica, sia nel racconto che nel romanzo ha sperimentato diversi generi letterari tra loro: il chick lit con Laureande sull'orlo di una crisi di nervi (FF Editore), Fidanzato in affitto (Newton Compton), Le avventure di una Kitty addicted (LeggerEditore) e Amori a tempo determinato (Sperling & Kupfer), il noir con Nel paese delle ragazze suicide (Coniglio), La Fame (Miraviglia) e Fiabe dall’inferno (Meme) lo young adult con Ecstasy Love (Eumeswil Edizioni, con la preziosa prefazione di Matteo B. Bianchi), lo storico con Francigena – Novellario a.D. 1107 (FF Editore, ripubblicato con la goWare in una nuova edizione ampliata) e Il romanzo di Matilda (Meridiano Zero). la guida scanzonata Centouno modi per diventare bella milionaria e stronza (Newton Compton). Ha coordinato corsi di scrittura creativa, organizzato eventi e rassegne letterarie, ideato concorsi fotografici legati ai libri e continua a scrivere.