“L’avventura intergalattica del professor Matthew”, esce il nuovo libro di Francesco Natale

È uscito il nuovo libro di Francesco Natale dal titolo “L’avventura intergalattica del professor Matthew”.

Si tratta del primo romanzo di Natale. “L’avventura intergalattica del professor Matthew”, edito da Youcanprint, è un racconto breve destinato soprattutto ai bambini e ragazzi.

"Il libro – dichiara l’autore - è nato da una traccia di un tema che ci ha assegnato qualche anno fa la nostra professoressa di italiano a scuola. Quando ho letto il tema in classe era stato molto apprezzato, così ho deciso di prendere spunto dal mio scritto per comporre il mio primo romanzo".

La trama

Il romanzo parla dell’avventura del professor Matthew che, per errore, varca un portale intergalattico nel suo laboratorio della NASA e si ritrova con i suoi colleghi in un pianeta appartenente ad un’altra galassia distante milioni di anni luce dalla nostra. Amore e amicizia, rischi e pericoli, vita e morte si fondono per dare origine a un'avventura senza precedenti.

La scelta della copertina non è casuale. "L’immagine che ritrae il protagonista “sbarcare” sul nuovo pianeta è stata disegnata da mia sorella Elisa qualche anno addietro", dichiara Natale. Il libro è acquistabile in libreria e negli store online.