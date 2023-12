Alla biblioteca Delfini la bancarella natalizia con libri, cd e dvd

Da lunedì 4 dicembre torna alla Biblioteca Delfini la bancarella natalizia dei libri d’occasione sulla quale si possono trovare in vendita romanzi, saggi, fumetti, testi in lingua originale, cd e dvd a partire da 50 centesimi e fino a un massimo di 4 euro.

Nella sala Chiesa e nella sezione ragazzi della Delfini, in corso Canalgrande 103, saranno collocati centinaia di libri per adulti e ragazzi selezionati dai bibliotecari tra i doni o tra i documenti fuori catalogo ma ancora in buono stato di conservazione. Ci saranno titoli per tutti i gusti da leggere, ascoltare e guardare durante le festività.

La bancarella natalizia straordinaria è aperta fino a venerdì 5 gennaio negli orari di apertura della biblioteca: il lunedì dalle ore 14.30 alle 20, dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 20. Informazioni sul sito delle biblioteche (www.comune.modena.it/ biblioteche).