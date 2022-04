Banda popolare dell'Emilia Rossa e Modena City Ramblers: crowdfunding per realizzare un videoclip

La collaborazione tra la Banda POPolare dell’Emilia Rossa - nata nel 2011 a Modena con l’obiettivo, fin da subito, di fare una politica rivoluzionaria, militante ed anticapitalista, attraverso una delle forme di comunicazione più dirette, efficaci ed emozionanti che esistano, ovvero la musica, senza rinunciare alla "movida" - e i Modena City Ramblers - gruppo musicale emiliano nato nel 1991 che da sempre si dedica al genere musicale combat folk - ha portato alla realizzazione della canzone intitolata “Lei”, un brano in omaggio al grande musicista e cantautore Georges Moustaki.

La canzone è rappresentata all’interno di un videoclip, girato il 21 marzo, presso il Museo di Casa Cervi, con il regista Fabio Fasulo. La decisione di lanciare una campagna di crowdfunding su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - arriva per sostenere la produzione del videoclip coinvolgendo la fanbase dei due gruppi musicali, per rendere il pubblico parte integrante e attiva del progetto. Grazie a 62 sostenitori, la campagna ha già raggiunto e superato l’obiettivo, raccogliendo 1.630€ e andando in overfunding.

I fondi in eccesso, rispetto ai 1500€ iniziali, verranno ulteriormente investiti in tutto ciò che riguarderà la promozione del video successiva alla campagna: in più chi partecipa al crowdfunding potrà ascoltare in anteprima la canzone e avrà una menzione speciale nei titoli di coda del video.

Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/banda-popolare-dell-emilia-rossa-modena-city-ramblers-lei-il-videoclip/