Modena ViaEmiliaDocFest, il concorso online 2021

Con la dodicesima edizione del ritorna anche il concorso online nato nel 2010, primo in Italia, per valorizzare il cinema documentario e i giovani. I film selezionati saranno visibili e votabili online dal 24 ottobre al 7 novembre 2021 sul portale www.modenaviaemiliadocfest.it.

Il concorso sarà dedicato esclusivamente a tutte le realtà formative italiane (scuole di cinema, master, corsi, workshop) che si occupano di cinema del reale. Il bando per iscriversi e partecipare scade il 2/10/2021. Possono prendere parte alla selezione tutti i documentari italiani, completati dopo il 1° gennaio 2018, della durata minima di 15 minuti. Le opere finaliste saranno sottoposte alla giuria qualificata del settore cinema, che designerà il vincitore assegnandogli il “Premio della Giuria ViaEmiliaDocFest 2021”, mentre il “Premio del pubblico” verrà assegnato attraverso la votazione online. Inoltre grazie alla collaborazione con D.E-R. - Documentaristi Emilia-Romagna verrà assegnato il “Premio D.E-R 2021” al miglior documentario la cui produzione o regista siano emiliano romagnoli o il cui soggetto interessi l’Emilia-Romagna. La premiazione avverrà a novembre 2021 all’interno della sessione in presenza del Festival.

Per l’edizione 2020 i 14 film in concorso hanno ricevuto oltre 15mila visualizzazioni e i vincitori sono stati: “Una storia di vetro” di Alberto Pivato e Nicola Moretto di Offi-Cine Veneto per il premio D.E.R., il premio del pubblico è stato assegnato a “Caravaggio 107” di Antonio Turco, del Centro Sperimentale di Cinematografia de L’Aquila, mentre il premio della giuria è andato a “Le sorelle” di Andrea Vallero, del Centro Sperimentale di Cinematografia sede di Palermo e la menzione speciale è stata assegnata a “Non può essere sempre estate” di Margherita Panizon e Sabrina Iannucci del FILMaP di Arci Movie. Le informazioni per partecipare all’edizione 2021 sono consultabili nel bando su www.modenaviaemiliadocfest.it oppure scrivendo a concorsovedf@gmail.com.

Modena Viaemili@docfest è stato ideato da Pulsemedia ed è promosso da Arci Modena, UCCA, Kaleidoscope Factory, Regione Emilia-Romagna, Comune di Modena, con il contributo della Fondazione di Modena.