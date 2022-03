I Comuni del Sorbara promuovono la nascita di una webradio giovanile

Coinvolgere le giovani generazioni attraverso linguaggi innovativi, per favorire la loro partecipazione alla vita cittadina: questo l’obiettivo principale del progetto “Sorbara on air” per cui l’Unione del Sorbara ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Emilia-Romagna, che da anni promuove la costituzione di web Radio giovanili. Linguaggi nuovi e creativi che mirano ad intercettare un pubblico di giovani e giovanissimi, attraverso azioni diffuse, crossmediali, in modo da incrociare più linguaggi e piattaforme comunicative per rendere sempre più vicine le Istituzioni e coinvolgere una porzione sempre più ampia di popolazione nei processi decisionali e nelle politiche locali. Accanto alla vocazione aggregativa e itinerante, quindi, il progetto mira a fornire competenze tecniche professionalizzanti rispetto alla creazione e conduzione di una web Radio giovanile, attraverso la realizzazione di laboratori condotti da esperti sui territori di Nonantola e Castelfranco Emilia, anche in collaborazione con le realtà radiofoniche già presenti, come la storica Radioattiva.

“L’auspicio è che questo progetto sia in grado di creare le condizioni per la nascita, la continuità e lo sviluppo, attraverso il coinvolgimento progressivo di altri giovani e delle comunità cittadine, di una web Radio e di una redazione dinamica di redattori e conduttori” hanno affermato gli Assessori alla Politiche Giovanili dei Comuni di Castelfranco Emilia e Nonantola, Valentina Graziosi e Andrea Zoboli.

Il bando prevede lo stanziamento di 21.500,00 euro per la realizzazione delle attività e il progetto avrà una durata complessiva di 12 mesi, a partire da aprile 2022. Tutte le informazioni per partecipare sono disponibili sul sito dell’Unione dei Comuni del Sorbara, e c’è tempo fino al 18 marzo per partecipare.