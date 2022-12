Bastiglia, tutti gli eventi in programma per vivere la magica atmosfera del Natale

La comunità di Bastiglia è pronta per vivere l’atmosfera del Natale con una serie di iniziative rivolte a giovani e meno giovani. Ad aprire il periodo più magico dell’anno sarà l’accensione delle luminarie di mercoledì 7 dicembre alle 17 in piazza Repubblica, a cura dei Comitati Genitori delle scuole e delle associazioni di volontariato, in collaborazione con il Comune di Bastiglia. L’accensione delle luminarie si trasformerà in un evento vero e proprio con lo spettacolo di teatro di strada “Luna di caffè”, che animerà il pomeriggio tra acrobazie e sorprendenti giocolerie.

Domenica 18 dicembre doppio appuntamento: in mattinata, alle 10, la Sala Centopassi ospiterà lo spettacolo di narrazione a cura di Manuela Chiaffi “Lavinia e l’anello magico”, rivolto a bambine e bambini dai 5 ai 10 anni e a seguire il laboratorio “Costruiamo immagini in movimento: i medaglioni magici, antenati dei cartoni animati!”; nel pomeriggio, dalle 17, l’Associazione culturale La Clessidra porta in scena in Sala Centopassi lo spettacolo teatrale “La sorpresa! – Un sorriso aspettando le feste”, al quale seguirà lo scambio degli auguri con l’Amministrazione comunale. Lo spettacolo è ad ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

Martedì 20 dicembre spazio alla musica corale nella chiesa parrocchiale: alle 21 è infatti in programma il concerto di Natale “Uno spettacolo nella spettacolo”, a cura di Ekos Vocal Ensemble.

Giovedì 22 dicembre i banchi del mercato riempiranno piazza Gramsci per tutto il giorno, infine nel giorno dell’Epifania, venerdì 6 gennaio, la Befana in multicolor è attesa alle 10 nella palestra comunale, per far divertire le famiglie e portare ai più piccoli una calza piena di regali, offerta dall’Amministrazione comunale e dalle associazioni Auser, Avis, Croce Blu, SPI CGIL, Polivalente Forum, Comitato Genitori G. Mazzini, Anpi Bastiglia, Caritas ed Edera.