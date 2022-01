Ritorna Bellacoopia, il concorso di impresa cooperativa per le scuole

Torna nelle scuole di Modena e Ferrara il concorso Bellacoopia – Premio Liana Stradi, attraverso il quale Legacoop Estense promuove la conoscenza della forma di impresa cooperativa presso gli istituti superiori delle due provincie. Dopo la sospensione dello scorso anno a causa dell’emergenza Covid19, il progetto formativo è ripartito, e l’adesione da parte delle scuole è stata immediata: sono 9 i progetti in gara, presentati da complessivamente 11 classi degli Istituti D. Alighieri e F. Corni di Modena, L. Da Vinci di Carpi, P. Levi di Vignola, Liceo G. Carducci e Istituto Tecnico N. Copernico – A. Carpeggiani, entrambi di Ferrara.

Giunto alla sua 15.ma edizione, e dopo aver fin qui coinvolto oltre 2500 studenti, Bellacoopia stimola – attraverso una serie di incontri formativi tenuti da rappresentanti di Legacoop e delle cooperative aderenti – la realizzazione da parte degli studenti di una cooperativa virtuale attraverso la sperimentazione di come si fa impresa e di come si lavora insieme per un obiettivo comune.

“Il nostro intento – spiega il Presidente di Legacoop Estense Andrea Benini – è far conoscere ai giovani le peculiarità dell’impresa cooperativa, il significato di partecipazione democratica, di mutualità, di intergenerazionalità, così come di impegno nei confronti della Comunità e del territorio. Non premiamo solo l’idea di business innovativa, ma il modello organizzativo in base al quale viene realizzata. Con un occhio particolare a sostenibilità e responsabilità sociale.”

Requisito, quest’ultimo, al centro di tutte le idee di impresa avanzate dalle classi concorrenti, che si sono concentrate sulla sostenibilità ambientale, così come sulla socializzazione e condivisione di esperienze formative anche attraverso i nuovi strumenti tecnologici: si parla di cura delle piante, di riciclo di mascherine, scarti di lavorazione e batterie, di mobilità sostenibile e sicurezza, di alimentazione sana e accessibile, di giochi e applicazioni per promuovere la condivisione di esperienze e la conoscenza del patrimonio culturale europeo, di organizzazione di eventi sportivi.

Ora inizia il lavoro in classe, e a fine anno scolastico saranno premiati i 3 progetti vincitori con il Premio Innovazione Tecnologica, il Premio Creatività e Cultura digitale, e il Premio per la Sostenibilità Ambientale. Non solo: in coerenza con quelli che sono gli strumenti di connessione più utilizzati dai giovani, quest’anno ci sarà anche un Instagram & Tik Tok Challenge: ogni progetto dovrà avere un profilo Instagram e Tik Tok sul quale raccontare la propria idea di cooperativa attraverso tecniche di Storytelling 2.0, quali foto, video, duetti, stitch e remix. La startup che avrà i profili più coinvolgenti, con il maggior numero di follower, like e interazioni, si aggiudicherà un Premio speciale.