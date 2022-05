Formiggini. Levi. Berselli. Il ritratto di tre modenesi eccezionali nel nuovo ebook del Dondolo

Angelo Fortunato Formiggini. Arrigo Levi. Edmondo Berselli. Il ritratto di tre modenesi eccezionali raccontati dalla penna di Ugo Berti è il nuovo ebook del Dondolo, la casa editrice digitale del Comune di Modena diretta da Beppe Cottafavi. La nuova pubblicazione si può già scaricare gratuitamente da MediaLibraryOnLine. La cover del libro è Patrizia Di Gioia e Giorgio de Mitri.

“Formiggini, Levi e Berselli – commenta Beppe Cottafavi – sono stati un grande editore, un grande giornalista, un grande intellettuale. Persone eccezionali, come tutti i modenesi, ma loro di più: tra libri, giornali, editoria e grandi idee non da tutti. Ed è per questo, insieme alla maestria di Ugo Berti nel raccontarli, che questo nuovo ebook non può mancare nella biblioteca digitale di ogni modenese”.

Ugo Berti Arnoaldi, editor di storia di Le edizioni del Mulino è uno specialista della vicenda storica e editoriale di Angelo Fortunato Formiggini cui ha dedicato numerosi studi, al Mulino dal 1982 ha lavorato ai libri di Arrigo Levi ed è stato collega, compagno di banco e amico di Edmondo Berselli, cui dedica un ritratto affettuoso e bellissimo.

La casa editrice digitale del Comune di Modena “Il Dondolo”, che ha il sostegno di Bper Banca, ha pubblicato finora 55 titoli. Gli e-book si scaricano dalla piattaforma digitale Mlol