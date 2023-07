Bosco Albergati: gli appuntamenti della settimana alla Festa de l'Unità

Dopo il fine settimana inaugurale, entra nel vivo la 42^ edizione della Festa de l’Unità di Bosco Albergati, che questa settimana sarà aperta da martedì 18 a domenica 23 luglio.

Per quanto riguarda la serata di martedì 18, dalle ore 19.00 i ristoranti apriranno i battenti, mentre alle ore 21.00 si terrà il primo degli incontri politici della settimana, in cui si discuterà di quanto fatto fino a ora e le sfide future per Castelfranco Emilia con il Sindaco, la Giunta e i gruppi consiliari di maggioranza.

Alle ore 21.00 musica e balli al Villaggio Latino, mentre nello Spazio Giovani un concerto dei Los Barbudos.

Alle ore 21.30 è invece previsto il laboratorio didattico per bambini ‘Facciamo il Formaggio nel Bosco’ (massimo 20 posti, informazioni e prenotazioni al 347.2211351).

Mercoledì 19 sarà invece la volta dell’incontro dedicato al delicato e importante tema del testamento biologico: ne discuteranno alle ore 21.00, intervistati da Elena Manfredi, Beppino Englaro (padre di Eluana), la scrittrice Cinzia Vaccari e l’Assessore al Welfare di Castelfranco Emilia Nadia Caselgrandi.

Dalle ore 20.30 alle 22.30 i bambini potranno fare un giro sul pony, accompagnati da personale specializzato. Per quanto riguarda il programma musicale, alle ore 21.00 il Villaggio Latino sarà animato dalla musica con animazioni, salsa, bachata e merengue di Martin Chavez, mentre allo Spazio giovani è previsto un omaggio a Lucio Battisti con i ‘Figli dei fiori di pesco’.

Ad animare le serate di Bosco Albergati arriverà poi Vito, che giovedì 20 alle ore 21.00 dialogherà di cucina e non solo con lo storico della gastronomia Luca Cesari ed Eola Papazzoni, cuoca storica delle Feste de l’Unità di Carpi e Modena.

Prima, alle ore 19.45, si potrà partecipare alla 37^ Camminata Popolare ‘Trofeo Enrico Berlinguer’, mentre alle 21.30 i più giovani potranno prendere parte alla Caccia al tesoro nel Bosco (da praticare con la presenza di un adulto. Informazioni e prenotazioni al 347.2211351).

Non mancherà ovviamente anche la musica, alle ore 21.00, con Latin Angels Dance al Villaggio Latino e il tributo ai Queen dei ‘Killer Queen’ allo Spazio giovani.

Venerdì 21, alle ore 21.00, Luca Bergamini sarà in concerto all’area Dancing, mentre dalle ore 20.30 si potrà nuovamente salire in sella al pony. Spazio anche per gli incontri con l’autore, alle ore 21.00, quando Sandro Busso presenterà il suo ‘Lavorare meno. Se otto ore vi sembran poche’ insieme a Roberto Righi della segreteria provinciale CGIL.

Alla stessa ora al Villaggio Latino si terrà una serata di ballo a cura del centro danza Happy Dance, mentre allo Spazio giovani arriverà la musica dei 43.nove.

Sabato 22, alle ore 21.00, allo spazio politico si parlerà di differenze generazionali nel mercato del lavoro con la deputata Maria Cecilia Guerra, il Consigliere della Regione Lombardia Paolo Romano, il Segretario FILT (Federazione Italiana Lavoratori Trasporti CGIL) Modena Adriano Montosi. A moderare, Filippo Simeone, Segretario dei Giovani Democratici dell’Emilia-Romagna.

Ancora balli con Luca Orsoni e Morena, che alle ore 21.00 riempiranno di musica l’area Dancing, mentre alla Libreria del Bosco si terrà l’incontro con Sonia Maria Luce Possentini, illustratrice e scrittrice per ragazzi.

In contemporanea, la Scuola di ballo Havana Cola animerà il Villaggio Latino, mentre i Madhouse saranno allo Spazio Giovani.

Anche in questa serata è previsto il giro in sella al pony.

A chiudere il programma della settimana, domenica 23, sarà l’incontro delle ore 19.00 con i volontari che hanno collaborato con l’architetto Cesare Leonardi, creatore del parco Bosco Albergati, per poi salire sul trenino per una visita guidata al parco.

Sarà invece Rita Gessi ad animare l’area dancing, alle ore 21.00, mentre al Villaggio Latino si esibiranno live i Repike, e allo Spazio giovani la cartoon cover band Banana Split.

Il calendario delle iniziative riprenderà poi, dopo la pausa del lunedì, martedì 25 luglio.