Buk Film Festival: il programma dell'evento in calendario dal 9 al 12 luglio

Manca poco al via della quarta edizione di Modena Buk Film Festival che andrà in scena dal 9 al 12 luglio. In concorso due lungometraggi finalisti e sei corti d’autore, con una carrellata di grandi interpreti del nostro tempo da Alessandro Haber e Giuliana De Sio a Milena Vukotic, Remo Girone e Victoria Zinny, e con storie straordinarie: come quella del grande regista Roberto Rossellini, che chiese l’allaccio telefonico al Verano, per poter lavorare restando accanto alla tomba del figlio.

“Dalla scrittura alla vita” filo rosso del festival, che raccoglie sguardi eccezionali intorno alle età della vita e alle sue “sliding doors”. Firmati dai registi Claudia Huaiquimilla (Cile) e Marco Pollini (Italia), i lungometraggi “My brothers dream awake” e “La grande guerra del Salento” provengono dalle selezioni dei Festival di Locarno e Capri Hollywood Film Festival. Mercoledì 12 luglio la grande serata di Gala per lo scrittore Maurizio De Giovanni, Premio speciale BUK 2023, e in anteprima nazionale debutta lunedì 10 luglio “Alda, Europe”, il nuovo mediometraggio scritto e diretto da Francesco Zarzana, dedicato all’Associazione internazionale che sostiene i valori della democrazia e dello scambio culturale fra Paesi europei. Presiede la Giuria 2023 il cineasta Drago Stevanovic, direttore artistico del OtherMovie Lugano Film Festival.

BUK Film Festival, “Dalla scrittura alla vita”: dal 9 al 12 luglio a Modena è di scena la 4^ edizione del concorso per lungometraggi e cortometraggi con un’anteprima nazionale dedicata all’Europa dei diritti e delle democrazie e con la Serata di Gala che vedrà protagonista il grande scrittore Maurizio De Giovanni, premio Speciale BUK Festival 2023.

Quattro serate imperdibili, per la direzione artistica di Francesco Zarzana, nel cartellone ideato e promosso dall’Associazione ProgettArte Officina Culturale: una full immersion nel linguaggio cinematografico del nostro tempo attraverso la kermesse che incrocia letteratura e cinema, la parola scritta e le immagini, quest’anno con il valore aggiunto di sguardi eccezionali intorno alle diverse età della vita, focalizzati sulle scelte e le sliding doors – spesso delicate e complesse – in cui ci imbattiamo dagli anni della giovinezza in poi.

“Abbiamo deciso di estendere l’indagine che ogni anno BUK Film Festival propone – spiega il fondatore e direttore artistico, Francesco Zarzana – perché la scrittura nasce per raccontare la vita, e un festival che incrocia la letteratura e il cinema, come vedremo ne ‘La grande guerra del Salento’, ha anche il compito di raccontare al meglio il proprio tempo, illuminando i contesti minimi e marginali, troppo spesso in ombra per la velocità e, talvolta, la superficialità del flusso di immagini da cui veniamo bombardati ogni giorno.

“Ecco dunque il lungometraggio intenso e delicato ‘My brothers dream awake’ sui giovani detenuti cileni e la loro infanzia rubata; e sempre con l’occhio ai più piccoli il divertente corto brasiliano ‘Superheroes’; ed ecco i corto-affreschi legati alla terza età, con interpreti straordinari come Alessandro Haber e Giuliana De Sio (‘Ieri’), e la coppia Remo Girone e Victoria Zinny (‘G.R.A.’). Mentre un’altra produzione, ‘Goleador’, racconta con un geniale corto-circuito il tema fondamentale della conquista di una vita autonoma e indipendente da parte dei ragazzi con disabilità”.

“Tante visioni e tante storie, quindi, e un cameo imperdibile, formato cortometraggio, che ci riporta agli anni di Roberto Rossellini e a un episodio poco noto della sua vita, quando chiese l’allaccio della linea telefonica accanto alla tomba del figlio Romano mancato da poco, per proseguire nel suo lavoro e continuare a vegliarlo insieme alla moglie…”.

Ed è scritto e diretto da Francesco Zarzana anche il mediometraggio “Alda, Europe”, che si presenta in anteprima nazionale lunedì 10 luglio, dedicato all’Associazione europea che coordina le realtà fautrici dei valori della democrazia e dello scambio culturale fra i Paesi del vecchio continente. La Giuria di BUK Film Festival 2023 è composta dal presidente Drago Stevanovic, fotografo e cineasta, direttore artistico dell'Other Movie Film Festival di Lugano, dall'attrice Katia Greco e dall'attore Rosario Petix, tutti presenzieranno alle proiezioni del festival. I vincitori saranno proclamati nella serata di mercoledì 12 luglio, l’ingresso è liberamente aperto al pubblico per ogni evento.

Il programma

BUK Film Festival si inaugura domenica 9 luglio, alle 19.00 negli spazi di Euphonia (via Staffette Partigiane 9, Modena): sarà l’occasione per ritrovare uno dei lavori più emozionanti delle ultime stagioni, il cortometraggio “Le clair obscur” in lingua francese prodotto da ProgettArte, scritto e diretto da Francesco Zarzana con le musiche originali dei Jalisse, il racconto del percorso di guarigione da encefalite autoimmune della giornalista modenese Alessia Bellino.

A seguire la proiezione del primo lungometraggio in concorso, “La grande guerra del Salento”, un film di Marco Pollini che, spiega il regista, è fatto di «lacrime, sudore, sangue ma anche di amore e passione, per raccontare un mondo sconosciuto, il dopoguerra nel basso Salento. Una storia vera che in pochi conoscono: le origini del tifo, la passione per il calcio, l’amore per il proprio paese, la rivalità e il desiderio di vendetta e di rivalsa verso gli “amici” del paese vicino. Con un cast di maestri del cinema come Marco Leonardi, Paolo de Vita e Pino Ammendola». Il film, tratto dal libro di Bruno Contini, ha debuttato a Capri Hollywood Film Festival 2022.

Lunedì 10 luglio, dalle 21.00, appuntamento ancora nella sede di Euphonia: si parte con la proiezione del documentario “Alda, Europe”, scritto e diretto da Francesco Zarzana, che ha debuttato i giorni scorsi in Belgio in occasione dell'Assemblea Generale di Alda - European Association for Local Democracy, cui è dedicato il lavoro. Fil rouge e protagonista della produzione è appunto “Europa”, dal mito greco ai nostri giorni, incarnata dall’attrice Katia Greco che ci guida attraverso la storia sofferta del continente e l’impegno avviato trent’anni fa dall’Associazione ALDA, con molte interviste e incursioni nel cuore delle istituzioni europee, a Bruxelles, e in Bosnia a Mostar, dove le cicatrici della guerra nell’ex Yugoslavia sono ancora vivissime, ma il desiderio di superare gli accadimenti si traduce oggi in ricostruzione fisica, culturale e civica. I testi sono di Francesco Zarzana, la voce narrante dell'attrice francese Mathilde Mosnier, le musiche sono del compositore modenese Diego Salvatori.

A seguire la proiezione dei sei cortometraggi in gara: “G.R.A”, prodotto da Fondente, un film di Riccardo Meli diretto da Luca Pelosi, protagonisti gli attori Remo Girone e Victoria Zinny, coppia nella vita e coppia in questo corto che li rappresenta in un momento topico e forse finale della loro vita; “Ieri”, un cortometraggio di Edoardo Paganelli, protagonisti Alessandro Haber e Giuliana De Sio: il piano inclinato di una coppia in cui Fernando non potrà tornare alla vita che conosceva prima, quella passata accanto a sua moglie Mariuccia, per l’inesorabilità della malattia che lo affligge; “A occhi chiusi”, di Alessandro Perrella, che vede protagonista l’attrice Milena Vukotic, nel ruolo di una anziana insegnante che ritrova in un parco l’ex allieva: un delizioso ‘manifesto’ dell’approccio all’istruzione dei giovani di cui oggi abbiamo più che mai bisogno, un codice formativo intessuto di educazione e sensibilità; “L’allaccio”, un corto prodotto da Bruno Cristaldi for Necos Film, girato da Daniele Morelli, con le musiche di Enrico Pieranunzi, interpretato da Federico Majorana e da Francesco Acquaroli nei panni del regista Roberto Rossellini, che non vuole abbandonare la tomba del figlio mancato da poco al Verano, e per restargli accanto domanda un allaccio telefonico; “Superheroes”, scritto e diretto dal cineasta brasiliano Rafael de Andrade, dedicato all’immaginario dei bambini e agli eroi fantastici che può produrre, forse meno noti di quelli celeberrimi inventati dagli adulti, ma certo utilissimi per risolvere dilemmi e sciogliere l’empasse di alcune situazioni …

Martedì 11 luglio, dalle 21.00 al SuperCinema Estivo di Modena (viale Sigonio 386), la Giuria del Festival incontra il pubblico, e a seguire la proiezione del secondo lungometraggio in concorso, “My brothers dream awake”, della regista cilena Claudia Huaiquimilla, al suo debutto a Locarno Film Festival 2022: è la toccante storia dei giovani detenuti di un carcere minorile, ispirata a fatti realmente accaduti nel 2007, e porta alla luce quanto hanno subito molti ragazzi incarcerati in Cile per varie tipologie di crimini, vittima di abusi sessuali, ripercussioni psicologiche e somministrazione forzata di droghe per tenerli a bada.

Mercoledì 12 luglio, infine, dalle 18.30 nella Biblioteca Delfini di Modena (Corso Canalgrande 103) i riflettori saranno puntati sulla serata conclusiva, che vedrà protagonista lo scrittore Maurizio De Giovanni, firma celebrata del giallo italiano e autore amatissimo per i tanti personaggi che hanno acceso la fantasia e toccato il cuore dei lettori: nell’occasione riceverà il Premio Speciale BUK Festival 2023 per “la sua scrittura capace di dare forma, vividezza e profondità ai personaggi e agli intrecci, definendoli con intensa leggerezza e attraverso uno stile inconfondibile che riserva ai lettori un osservatorio privilegiato dal quale seguire l’evoluzione di ogni figura del plot, dai dialoghi interiori agli incontri, alle scelte e alle prove che la vita costantemente presenta.

Un palcoscenico multiforme che trasforma il lettore in sodàle dello scrittore, facendolo sentire, pagina dopo pagina, empatico apprendista di un magistrale demiurgo di parole, emozioni e sentimenti”. Dai libri di Maurizio De Giovanni sono tratti grandi successi che hanno proiettato in TV – fra gli altri - il Commissario Ricciardi, Mina Settembre, I bastardi di Pizzofalcone. Lo scrittore sarà protagonista di una conversazione in dialogo con l’autrice Giusella De Maria. Nel corso della serata verranno proclamati i vincitori della 4^ edizione di BUK Film Festival.