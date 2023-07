Buk Film Festival: tutti i nomi dei vincitori dell'edizione 2023

Con la proclamazione dei vincitori della 4^ edizione, promossa come sempre da ProgettArte, e diretta dal regista e scrittore Francesco Zarzana, giunge a conclusione BUK Film Festival: il suggello alle quattro giornate 2023 con la consegna del Premio Speciale BUK allo scrittore Maurizio De Giovanni, protagonista di una conversazione pubblica in dialogo con l’autrice Giusella De Maria.

Per lui, spiega, "il grande piacere di tornare a Modena dove ho molti amici ma soprattutto molte lettrici e lettori: per questo sono onoratissimo di ricevere il Premio Speciale BUK, una testimonianza di affetto per i miei personaggi".

A BUK Film Festival si è quindi tenuta la giornata della proclamazione dei vincitori: il voto della Giuria, presieduta dal fotografo e cineasta Drago Stevanovic e integrata dall'attrice Katia Greco e dall'attore Rosario Petix, si è intrecciato a quello del pubblico con grande consonanza. Va innanzitutto al film cileno “My brothers dream awake” (Mis hermanos suenan despiertos), della regista Claudia Huaiquimilla, il premio per il miglior lungometraggio: “la magistrale regia – spiegano le motivazioni – accompagna lo spettatore in questa storia di vita, morte e redenzione.

Trionfa il concetto di “insieme” nella sua essenza, la vita nel carcere diventa per un gruppo di adolescenti metafora di “comunità”, nella quale prende vita la bellezza delle relazioni umane”. Il film è la toccante storia dei giovani detenuti di un carcere minorile, ispirata a fatti realmente accaduti nel 2007, e porta alla luce quanto hanno subito molti ragazzi incarcerati in Cile per varie tipologie di crimini, vittima di abusi sessuali, ripercussioni psicologiche e somministrazione forzata di droghe per tenerli a bada.

E nella sezione cortometraggi vanno a “L’allaccio”, del regista Daniele Morelli, i premi per il miglior film e la migliore regia, “per avere sapientemente mescolato la narrazione cinematografica alla tecnica registica e avere avuto il coraggio di sposare classico e moderno in una storia senza tempo”. A rafforzare la motivazione come miglior film si aggiunge l'impeccabile recitazione degli attori. “L’allaccio” è un corto prodotto da Bruno Cristaldi for Necos Film, girato da Daniele Morelli, con le musiche di Enrico Pieranunzi, interpretato da Federico Majorana e da Francesco Acquaroli nei panni del regista Roberto Rossellini: un cameo imperdibile, formato cortometraggio, che ci riporta a un episodio poco noto della vita di Rossellini, quando chiese l’allaccio della linea telefonica accanto alla tomba del figlio Romano mancato da poco, per proseguire nel suo lavoro e continuare a vegliarlo insieme alla moglie.

Menzione speciale, sempre nella categoria cortometraggi, al virtuosismo registico di Riccardo Meli per G. R. A. prodotto da Fondente, un film diretto da Luca Pelosi su soggetto e sceneggiatura di Riccardo Meli, protagonisti gli attori Remo Girone e Victoria Zinny, coppia nella vita e coppia in questo corto che li rappresenta in un momento topico e forse finale della loro vita. Menzione del direttore artistico Francesco Zarzana al cortometraggio brasiliano “Superheroes”, scritto e diretto dal cineasta Rafael de Andrade, per aver raccontato con leggerezza il tema della genitorialità.

Grande soddisfazione per i risultati della 4^ edizione di BUK Film Festival è stata espressa dal direttore artistico Francesco Zarzana: "abbiamo vinto la sfida di portare il grande cinema, anche internazionale, nelle periferie della città, nell’ambito di un progetto che punta a valorizzare anche le aree meno centrali di Modena. La sede di Euphonia ci ha accolto, con riscontri di pubblico più che gratificanti, un risultato che permette di guardare alle future edizioni del festival con grande fiducia, certi che la manifestazione possa sempre più porsi come riferimento cinematografico a Modena e in Emilia Romagna. Ringrazio la Giuria per l’ottimo lavoro svolto, la disponibilità e la competenza: la perfetta consonanza con il giudizio del pubblico dimostra che Modena ha una audience di grande sensibilità cinematografica"