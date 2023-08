I Burattini arrivano al cortile del Leccio con la rassegna "In baracca con Alex"

Divertire e contribuire a sostenere progetti terapeutici e di solidarietà sono i principali obiettivi di “In baracca con Alex”, la rassegna di due giorni dedicata a laboratori e spettacoli di burattini e teatro di figura che si svolge sabato 2 e domenica 3 settembre a Modena. Come l’anno scorso, la manifestazione ad accesso libero, intitolata alla memoria del burattinaio Alessandro Barberini e giunta all’ottava edizione, si svolge nel cortile del Leccio, nel complesso San Paolo di via Selmi 67.

La rassegna è stata presentata questa mattina, mercoledì 30 agosto, con una conferenza stampa a cui sono intervenuti l’assessore alla Cultura del Comune di Modena Andrea Bortolamasi; Elisabetta Della Casa di “Burattini della Commedia”; Ilaria Barberini, figlia di Alex.

“I burattini e il teatro di figura – commenta l’assessore Bortolamasi – sono elementi identitari della nostra cultura popolare: si tratta, quindi, un patrimonio modenese che vogliamo mantenere e rafforzare, anche come elemento di socialità e inclusione”.

“Dopo otto anni – spiegano gli organizzatori – “In baracca con Alex” è diventato un appuntamento radicato sul territorio e per noi rappresenta una possibilità importante per fare conoscere il teatro di animazione, e i burattini in particolare, in tutte le loro forme. Inoltre, questa manifestazione permette di imparare a conoscere un mondo che va oltre la bellezza dello spettacolo teatrale e che può diventare uno strumento nelle mani di educatori e operatori sanitari”.

Entrando nel dettaglio del programma, sabato 2 settembre gli appuntamenti iniziano alle ore 16 con i laboratori aperti a grandi e piccoli per dare libero sfogo all’immaginazione e alla fantasia e costruire insieme, con tecniche varie, una marionetta a cui dare movimento e voce. Alle 17.30 si svolge di “Tutti in baracca”, spettacoli di burattini per tutte le età portati in scena dai burattinai Pigoni, Mattia Zecchi e Italo Pecoretti. Si prosegue alle 21 con “Fiabe in musica” a cura degli allievi della scuola di arti di Mumo, un viaggio divertente tra alcune delle fiabe più conosciute (l’evento serale rappresenta una novità per la kermesse). Domenica 3 si riparte alle 16 si riparte con la replica del laboratorio a cura di “Capitan Capitone” e Brina Babini che insegnerà a tutti i partecipanti come si costruisce un burattino. A seguire, dalle 18 il cantastorie Matteo Curatella conduce il pubblico in un viaggio nella “Fantastica” accompagnato dalla musica della sua fisarmonica.

Tutti gli spettacoli e i laboratori sono a ingresso gratuito (offerta libera per le attività legate al progetto) su prenotazione obbligatoria via mail a info@iburattinidellacommedia. it, tramite messaggistica Whatsapp al numero 3474910867 o direttamente al cortile del Leccio da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Il ricavato destinato a progetti di “puppet therapy” al Policlinico

Il ricavato di tutte le iniziative della rassegna “In baracca con Alex”, in programma a Modena sabato 2 e domenica 3 settembre, è destinato a borse di studio per i corsi di specializzazione sull’uso del burattino in ambito sociale, educativo e medico sanitario e per le attività di “puppet therapy” all’interno dello Spazio Incontro del reparto di pediatria ed oncoematologia del Policlinico di Modena attraverso il progetto “Burattini con cura”, che riprendono nelle prossime settimane. Dal 2019 il Dipartimento di Educazione e Scienze umane di Unimore e la struttura complessa di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale di via del Pozzo sono coinvolte, infatti, nella realizzazione di attività volte a migliorare la qualità della vita dei pazienti pediatrici, a rispondere ai loro bisogni e a quelli delle famiglie.

La manifestazione ha quindi, oltre a quello di portare allegria a grandi e piccoli, l’obiettivo di sostenere progetti solidali, promuovere il valore terapeutico del teatro di animazione e la formazione di professionisti del settore medico-sanitario ed educativo relativamente ai temi delle “Medical humanities” e della “Narrative medicine”.

“In baracca con Alex” è un progetto nato nel 2016 dall’associazione culturale modenese “I burattini della Commedia” di Moreno Pigoni ed Elisabetta Della Casa in collaborazione col Comune di Modena, i bolognesi di “Fuori porta”, Mattia Zecchi, Riccardo Pazzaglia, il “Maestro” Romano Danielli e i familiari di Alessandro “Alex” Barberini, la moglie Stefania Galliani e le figlie Ilaria ed Emma. Insieme per ricordare l’amico burattinaio Alex, appunto, scomparso nel 2014, che condivideva e portava avanti l’idea del valore anche terapeutico dell’arte del raccontare storie con “le teste di legno”.