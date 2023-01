Nasce il Calendario della Memoria 2023, ideato per ricordare fatti e personaggi

Il Progetto è parte delle iniziative che l’ANPI provinciale di Modena intende realizzare per ricordare gli 80 anni dall'inizio della Lotta di Liberazione (1943-2023). Il Calendario della Memoria è ideato per ricordare fatti e personaggi che nel corso della Seconda Guerra Mondiale e nell'anno della sua conclusione hanno segnato con la Resistenza, la storia dell'Italia e del territorio modenese.

Il Calendario, sulla base di una scelta inevitabilmente parziale degli avvenimenti proposti intende stimolare con la “memoria attiva” l'impegno a promuovere i valori fondativi del movimento di liberazione ispiratori della Costituzione repubblicana antifascista: pace, libertà, democrazia, autodeterminazione dei popoli, diritti e giustizia sociale.

Mese dopo mese sono evidenziate le vicende drammatiche della guerra, le violenze criminali della dittatura fascista e dell’alleato nazista, il sacrificio di migliaia di partigiani, di ragazze e ragazzi, le sofferenze e l'impegno di intere popolazioni nella “Resistenza civile”.

Nel nostro vivere quotidiano non devono essere dimenticati valori essenziali per la coesione sociale, per l'unità e la solidarietà tra i cittadini determinanti anche nelle dinamiche economiche e sociali. Il Calendario è dedicato a chi, con l’azione e il sacrificio ha ridato dignità e futuro all'Italia. Ai combattenti con o senza armi. Un Calendario della Memoria per accompagnarci nell’antifascismo quotidiano. Il progetto è stato sostenuto da Assicoop Modena-Ferrara spa – UnipolSai e dal Comune di Modena.

Come avere il Calendario?

Per avere il formato cartaceo si può fare richiesta alla sede dell’ANPI provinciale Modena oppure presso i Comitati Comunali. E’ possibile scrivere a infoanpimodena@gmail.com per avere informazioni.