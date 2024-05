Da Battiston a Claudio Insegno, Max Pisu e Francesco Pannofino nella stagione 24/25 del teatro Michelangelo

Il Teatro Michelangelo di Modena ha aperto la campagna abbonamenti della stagione 24/25. Stagione che, anche quest’anno, comprende 14 spettacoli, due serate, il martedì e il mercoledì e la possibilità di abbonarsi per l’intero cartellone oppure a 7 spettacoli.

Sul palco si alterneranno artisti come Ivana Monti, Carlo Buccirosso, Francesco Pannofino, Mariano Rigillo, Giorgio Colangeli, Giuseppe Battiston, Stefano Messina, Enzo Decaro, Gianfelice Imparato, Federico Perrotta, Claudio Insegno, Antonio Grosso, Gianluca Ramazzotti, Miriam Mersturino, Sergio Muniz, Nino Formicola, Max Pisu e Francesco Di Leva.

Fino a domani, 23 maggio, si terrà la fase rinnovo durante la quale gli abbonati alla scorsa stagione potranno esercitare il diritto di prelazione sui propri posti. Il 24 maggio sarà il giorno dedicato al cambio di posto o serata o tipo di abbonamento. L’orario è dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20.

Dal 27 al 31 maggio sarà la fase dedicata ai nuovi abbonati che potranno prenotarli alla biglietteria del teatro dalle 17.30 alle 20 scegliendo il posto, la serata e il tipo di abbonamento. Al momento della prenotazione sarà richiesta una caparra di 80 euro. Il saldo a settembre.

Il teatro riaprirà a settembre, quando verrà presentato il cartellone completo con gli spettacoli di musical, danza, concerti, comici, teatro per la scuola e per la famiglia. Una proposta ampia per coinvolgere un pubblico sempre più allargato.

Per qualsiasi informazione scrivere a info@teatromichelangelo.com oppure visitare il sito www.teatromichelangelo.com. A questo link si può scaricare il programma completo della stagione.