Carpi, al via la campagna abbonamenti del Teatro Comunale

Inizia martedì 5 settembre, la campagna 2023-2024 del Teatro Comunale di Carpi, con la prelazione riservata a chi la scorsa stagione possedeva abbonamenti “a posto fisso” (fino al 9 settembre); seguirà, dal 10 al 16, la vendita dei nuovi abbonamenti tradizionali; quindi, dal 17 al 23, si potranno acquistare i cosiddetti “abbonamenti liberi” (carnet di biglietti per almeno cinque spettacoli, a sconto crescente e posto variabile); infine dal 24 settembre saranno in vendita i biglietti singoli.

La Direzione del Teatro ricorda che sono ancora utilizzabili, fino al 31 dicembre, i “voucher” per gli spettacoli annullati causa Covid (così come, per gli abbonati, quello di “Mine vaganti” annullato lo scorso dicembre per indisposizione di un interprete).

La nuova stagione prevede 31 proposte fra “Teatro”, “Musica classica”, “Famiglie a teatro”, “Danza ...e circo”, “L’altro teatro” e appuntamenti speciali (per complessive 39 repliche).