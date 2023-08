Donne nelle scienze, 50 le candidate al prestigioso premio che verrà consegnato a Modena

La più giovane è nata nel 1996, la più esperta invece nel 1987. Sono in cinquanta, 12 in più dello scorso anno, e vengono da Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste, ma anche Isernia e Campobasso, per un totale di 11 città rappresentate, con Milano a stravincere per numero di partecipanti, ovvero 31. A livello di enti di provenienza, ci sono tantissime eccellenze italiane: dal Rizzoli al Vanvitelli, dall’Istituto Superiore di Sanità al San Raffaele, senza dimenticare il Mario Negri.

Questo, in breve, l’identikit delle 50 candidature arrivate per l’edizione 2023 del TIWS, Top Italian Women Scientists che si svolgerà il prossimo 17 novembre proprio a Modena, al Laboratorio Aperto ex AEM, oltre 50 scienziate in campo bio-medico, si incontrano per riflettere sul mondo della ricerca, sul ruolo e la posizione delle donne in esso coinvolte, sulle prospettive di sviluppo della medicina, con un focus sulle differenze di genere che emergono sempre di più nelle ricerche in corso.

L’appuntamento, organizzato da EWMD di Modena, presieduto da Elisa Marchi, è un’occasione d’incontro e confronto scientifico su ricerche di alta specializzazione, ma anche un’iniziativa per promuovere i percorsi di studio scientifici tra le giovani donne. Una sessione di mentoring chiamata “Ragazze con i numeri”, infatti, permetterà a studentesse e dottorande di incontrare di persona, con un colloquio individuale, studiose dalle diverse specializzazioni ma accomunate da curriculum di eccellenza. Saranno anche proposti laboratori specialistici a supporto delle skill indispensabili per percorsi di carriera accademici e di ricerca.

Quest’anno EWMD mette in palio un premio da 2.000€ per promuovere la ricerca femminile di eccellenza sostenendo e valorizzando le giovani scienziate, ed è rivolto a una ricercatrice che operi in Italia e che abbia pubblicato la migliore ricerca scientifica e tecnologica nel campo biomedico – farmaceutico nell’anno 2021-2022.

EWMD, European Women's Management Development, è un network internazionale che collega professioniste di tutte le aree: impresa, istruzione, politica e cultura con lo spirito di coinvolgere e scambiare idee. Un network creato e voluto dalle donne per le donne e per gli uomini con posizioni di responsabilità.

“Il premio è intitolato alla memoria delle sorelle Louhabi – ha dichiarato Paola Ligabue, manager, presidente di EWMD International, presidente regionale di Cna Impresa Donna, e una delle fondatrici di EWMD di Modena che organizza l’evento – che sono un esempio di dedizione agli studi scientifici come passione e crescita personale per le giovani donne. Il premio di 2.000€ vuole essere un sostegno delle giovani ricercatrici in carriera nel pieno rispetto della filosofia dell’associazione che si basa sul supporto tra donne di diverse generazioni e professioni. La commissione è formata da quattro top scientist italiane e una rappresentante dell’associazione EWMD. La commissione – ha concluso Paola Ligabue – si prende ora due mesi di tempo per valutare i cinquanta corposi dossier candidati, poi appuntamento al 17 novembre per scoprire il nome della vincitrice”.