"Paese mio", Carpi protagonista di una puntata del programma di Radio Rai

Lunedì 11 gennaio, Carpi sarà protagonista della trasmissione “Paese mio” di Rai Radio Live, il canale Web di Radio Rai: la rubrica, che dedica ogni puntata a una città italiana, ospiterà infatti il Sindaco Alberto Bellelli e l'Assessore al Turismo Stefania Gasparini.

La chiacchierata, condotta dal dj e comico Joe Violanti, cercherà di fare un ritratto di Carpi, toccando svariati argomenti: la ricostruzione dopo il sisma del 2012, la reazione alla pandemia in corso, temi ambientali come la raccolta differenziata e l'ammodernamento dell'illuminazione pubblica, grandi opere come il nuovo ospedale e la sede distaccata dell'Università di Modena e Reggio, e i progetti per la valorizzazione turistica del patrimonio culturale e monumentale cittadino.

Terzo ospite della trasmissione – definita dalla RAI «Un viaggio quotidiano attraverso i borghi più belli del nostro Paese» – sarà Paolo Ferrari, Presidente del Consorzio “Cotechino e zampone Modena Igp”.

“Paese mio” si può ascoltare sul Web all'indirizzo www.raiplayradio.it/radiolive o anche sul televisore attraverso i rispettivi canali digitale terrestre e satellitare: la puntata carpigiana, della durata complessiva di un'ora, sarà trasmessa lunedì alle 9.00 e replicata lo stesso giorno alle 16.00; poi sarà disponibile all'indirizzo www.raiplayradio.it/programmi/paesemio.