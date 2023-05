A Carpi arriva “La Settimana del Consumo Consapevole"

Dal 21 al 28 maggio in diversi spazi del Centro Storico di Carpi e nelle campagne di Gargallo si terranno conferenze, laboratori, corsi di agricoltura naturale e spettacoli rivolti alla cittadinanza all’interno del programma: “ La Settimana del Consumo Consapevole”.

L’iniziativa, supportata dal Comune di Carpi e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, nasce all’interno del progetto “Nuova Alleanza Città Campagna”, con a capofila la Cooperativa Sociale Il Fermento, che mira a sensibilizzare ed educare i cittadini per unire la comunità a supporto di un modello di agricoltura virtuoso: rispettoso dell'ambiente e delle persone. La “Nuova Alleanza” ha come obiettivo quello di instaurare una collaborazione tra produttori e consumatori promuovendo un modello che pone le sue fondamenta sulla sostenibilità ambientale ed il rispetto della dignità del lavoro.

Il progetto vuole favorire una cittadinanza attiva, partecipe e responsabilizzata, in grado di orientare coerentemente i comportamenti individuali e collettivi.

"Vogliamo coltivare un futuro migliore per la nostra comunità, per questo abbiamo deciso di sensibilizzare sul tema della transizione ecologica, dimostrando come possiamo essere Attori del cambiamento che vogliamo vedere nel mondo. Unite da questi intenti, diverse realtà del territorio hanno deciso di aderire al progetto, fra cui: Università di Parma, Cooperativa Sociale Il Fermento, Presidio Libera Carpi e Terre d'Argine Peppe Tizian, La Bottega del Sole, Ortobosco APS, Cinema Teatro Eden, Carpi 2030, Azienda Agricola Terrevive, Caritas Diocesana Carpi, Emporio Cinque Pani, Porta Aperta Carpi, Mattatoyo APS e Spazio Giovani Mac'è. Il progetto nasce in risposta al sistema agroalimentare mondiale, oggi dominato dalle commodities, prima causa di perdita di biodiversità con un forte impatto sull'ambiente e sulla società che ci circonda."

PROGRAMMA